Posljedice zemljotresa na Tibetu: Najmanje 16 mrtvih, desetine povrijeđenih

U zemljotresu jačine 7 stepeni u Tibetu povrijeđeno je 65 osoba, dok je broj poginulih 16.

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Broj povrijeđenih u zemljotresu jačine 7 stepeni koji je pogodio jugozapadni region kineskog Tibeta porastao je na 65, saopštila je lokalna vlada u petak u objavi na društvenim mrežama, dok je broj poginulih ostao nepromijenjen na 16.

Zemljotres, sa epicentrom u Nagćuu, rijetko naseljenom gradu na velikoj nadmorskoj visini u sjevernom Tibetu, najjači je koji je pogodio Kinu od januara 2024. godine.

Više od 300 policajaca, uključujući saobraćajnu i lokalnu policiju, upućeno je u epicentar radi spasavanja i pružanja hitne pomoći, saopštila je policijska uprava Nagćua, piše Rojters.

Policajci upućeni u region provjeravali su oštećenja na objektima i pomagali stanovništvu da se preseli na bezbjednije lokacije, dodala je policija u istoj objavi.

A magnitude 7 earthquake struck Tibet late Thursday night, killing at least 16 people and injuring 65.It is the deadliest quake to hit the region since 2023, with hundreds of homes collapsing in Nagqu and over 12,400 people relocated.1 https://t.co/H1kWEdb8vo — BFM News (@NewsBFM)October 23, 2026

Video-snimak koji je policija objavila na aplikaciji Douyin (kineskoj verziji TikTok-a) prikazuje službenike kako po mraku tovare pomoć u kamion i sa baterijskim lampama pregledaju zgradu i ruševine.

Više od 12.000 ljudi bezbjedno je izmješteno, javila je državna novinska agencija Sinhua.

Ranije objavljeni video-snimci lokalnih zvaničnih medija prikazuju ljude kako napuštaju svoje domove i traže utočište napolju ili u automobilima parkiranim na ulici. Jedan mještanin je izjavio da ga je probudio jak potres i da je čuo kako kuća škripi tokom podrhtavanja.

Kineski centar za mreže zemljotresa objavio je da je zabilježeno 413 naknadnih potresa.

Godine 2010, potres jačine 7,1 stepen pogodio je Jušu u susjednoj provinciji Ćinghaj, kada je poginulo najmanje 2.698 ljudi, dok se gotovo 300 vodilo kao nestalo.

(MONDO)