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Posljedice zemljotresa na Tibetu: Najmanje 16 mrtvih, desetine povrijeđenih

Posljedice zemljotresa na Tibetu: Najmanje 16 mrtvih, desetine povrijeđenih

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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U zemljotresu jačine 7 stepeni u Tibetu povrijeđeno je 65 osoba, dok je broj poginulih 16.

16 mrtvih u zemljotresu na Tibetu Izvor: Shutterstock.com/DestinaDesign

Broj povrijeđenih u zemljotresu jačine 7 stepeni koji je pogodio jugozapadni region kineskog Tibeta porastao je na 65, saopštila je lokalna vlada u petak u objavi na društvenim mrežama, dok je broj poginulih ostao nepromijenjen na 16.

Zemljotres, sa epicentrom u Nagćuu, rijetko naseljenom gradu na velikoj nadmorskoj visini u sjevernom Tibetu, najjači je koji je pogodio Kinu od januara 2024. godine.

Više od 300 policajaca, uključujući saobraćajnu i lokalnu policiju, upućeno je u epicentar radi spasavanja i pružanja hitne pomoći, saopštila je policijska uprava Nagćua, piše Rojters.

Policajci upućeni u region provjeravali su oštećenja na objektima i pomagali stanovništvu da se preseli na bezbjednije lokacije, dodala je policija u istoj objavi.

Video-snimak koji je policija objavila na aplikaciji Douyin (kineskoj verziji TikTok-a) prikazuje službenike kako po mraku tovare pomoć u kamion i sa baterijskim lampama pregledaju zgradu i ruševine.

Više od 12.000 ljudi bezbjedno je izmješteno, javila je državna novinska agencija Sinhua.

Ranije objavljeni video-snimci lokalnih zvaničnih medija prikazuju ljude kako napuštaju svoje domove i traže utočište napolju ili u automobilima parkiranim na ulici. Jedan mještanin je izjavio da ga je probudio jak potres i da je čuo kako kuća škripi tokom podrhtavanja.

Kineski centar za mreže zemljotresa objavio je da je zabilježeno 413 naknadnih potresa.

Godine 2010, potres jačine 7,1 stepen pogodio je Jušu u susjednoj provinciji Ćinghaj, kada je poginulo najmanje 2.698 ljudi, dok se gotovo 300 vodilo kao nestalo.

(MONDO)

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