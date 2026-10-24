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Razorni vjetar nosi ljude ulicama Tajvana: Šire se zastrašujući snimci, tajfun izazvao potpuni haos (Video)

Razorni vjetar nosi ljude ulicama Tajvana: Šire se zastrašujući snimci, tajfun izazvao potpuni haos (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Razorni tajfun Čampi pogodio je Tajvan, gdje su udari vjetra dostizali 162 kilometra na sat, a dramatični snimci prikazuju ljude koje oluja obara i odnosi.

Tajfun pogodio Tajvan Izvor: Nirmal Prasai/X/printscreen

Tajfun Čampi izazvao je veliku štetu i poremećaje širom Tajvana u petak, 23. oktobra, uključujući zatvaranje puteva, povrede i evakuaciju stanovništva, dok su snažni vjetrovi i ogromni talasi pogodili istočnu obalu ostrva, prenosi tajvanska novinska agencija CNA.

Oko 9.40 časova, talasi visoki šest metara odvukli su veliku dizalicu u more u luci Fugang, u okrugu Tajtung. Dramatičan trenutak zabilježen je na snimku objavljenom na internetu, na kojem se čuju uzvici ljudi koji su posmatrali nalet talasa.

U Hualijenu su dvojica studenata Nacionalnog univerziteta Dong Hva povrijeđena kada su, vozeći skuter u četvrtak uveče, naletjela na oboreno drvo u blizini kampusa. Zbog obilne kiše vidljivost je bila smanjena, a obojica su nakon ukazane medicinske pomoći otpuštena iz bolnice.

Na snimku koji se širi društvenim mrežama vidi se kako snažni udari vjetra doslovno odnose ljude, koji pokušavaju da se održe na nogama.

Talasi od osam metara udarali u obalu

U luci Čangbin, na sjeveru okruga Tajtung, talasi visoki čak osam metara udarali su u obalu, izbacivali morsku vodu na puteve i prevrnuli tri splava od bambusa.

Dio magistralnog puta broj 9, u blizini sela Duolijang, zatvoren je nakon što je more odnijelo dio kolovozne podloge.

Predstavnik službe za održavanje puteva Čiju Minfeng izjavio je da oštećenje zasad nije prekinulo saobraćaj, ali da postoji opasnost od daljeg urušavanja nasipa. Zbog toga je najavljeno postavljanje betonskih blokova kao hitne zaštitne mjere, uz privremeno zatvaranje spoljne trake u pravcu sjevera.

Hiljade ljudi evakuisano, desetine hiljada domaćinstava bez struje

Obilne padavine dovele su i do evakuacija stanovništva. U Novom Tajpeju planirana je evakuacija 1.397 ljudi iz područja ugroženih klizištima, uključujući okruge Jingge, Sindijen, Pingsi i Šulin, saopštio je gradonačelnik Hou Juji.

U mjestima Datong i Nanao, u okrugu Jilan, preventivno je evakuisano još 350 ljudi.

Prema podacima tajvanske elektroenergetske kompanije, do 14 časova bez električne energije ostalo je 77.498 domaćinstava. Snabdjevanje je obnovljeno za oko 75 odsto pogođenih korisnika, dok je 19.029 domaćinstava i dalje bilo bez struje.

Centralni centar za vanredne situacije ranije je saopštio da je, prema podacima do šest časova ujutru, jedna osoba poginula, a 94 su povrijeđene u nevremenu izazvanom tajfunom.

(Mondo.rs)

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