Netanjahu tražio pomoć pred izbore, Tramp se odmah oglasio: "Glasajte za Bibija, moramo završiti posao!"

Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je javno podržao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua uoči parlamentarnih izbora u Izraelu 27. oktobra.

Izvor: EPA/YURI GRIPAS / POOL

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp uputio je još jednu podršku izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu uoči sutrašnjih parlamentarnih izbora u Izraelu.

"Narodu Izraela, a posebno onima koji to još nisu vidjeli, prilažem podršku koju sam prije nedjelju dana uputio vašem premijeru, Bibiju Netanjahuu. Kao što je svima poznato, uključujući i neprijatelja, Bibi i ja smo imali odličnu saradnju i zajedno nizali pobjede", rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth social, prenijela je agencija Tačno.

Kao primjer, Tramp je naveo napad u Venecueli, rekavši da je u pitanju jedna od najuspješnijih vojnih operacija u istoriji.

Prije toga, kako kaže, sproveli su operaciju Ponoćni čekić, "sprečivši državu koja je najveći svjetski sponzor terorizma da dođe do nuklearnog oružja".

"Zatim smo izveli operaciju 'Epski bijes'. Iran sada nema ni mornaricu ni ratno vazduhoplovstvo, a njihova vojska i ekonomija su potpuno uništene; dovoljno je reći da inflacija u Iranu iznosi 301 odsto", dodao je Tramp.

Prema njegovim riječima, pomorska blokada je Iranu onemogućila nabavku nafte, a dva nivoa rukovodstva, kako vojnog, tako i ostalih struktura, ​​više ne postoje.

"Kada izađete na glasanje, sjetite se da je Bibi bio izuzetan premijer-ratnik. Neki veoma zli ljudi nazivali su Izrael 'malim satanom', a Sjedinjene Države 'velikim satanom'. Pokliču 'Smrt Americi, smrt Izraelu', koji se mogao čuti širom svijeta, više ne smije biti mjesta, i neće ga biti. Glasajte za Bibija Netanjahua za premijera, moramo da završimo posao koji smo započeli", zaključio je Tramp.

Portal Aksios prenio je u nedjelju da je Netanjahu apelovao proteklih dana na američkog predsjednika Donalda Trampa da javno pruži veću podršku njegovoj kampanji uoči predstojećih izbora, pozivajući se na upućene izvore iz SAD i Izraela.

Prema navodima izvora iz SAD, Bijela kuća posmatra Netanjahuovo agresivno lobiranje kao "znak očaja" i pokazatelj da izraelski lider smatra da zaostaje za protivnicima.

Izbori za 26. saziv Kneseta u Izraelu održavaju se u utorak, 27. oktobra 2026. godine.

Riječ je o prvim parlamentarnim izborima u zemlji od napada predvođenih Hamasom 7. oktobra 2023. godine i rata koji je uslijedio u Pojasu Gaze.