logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Cijeli Rim prekriven izmetom, ljudi očajni: Na ulicu ne smiju bez kišobrana, a automobili su uništeni (Video)

Cijeli Rim prekriven izmetom, ljudi očajni: Na ulicu ne smiju bez kišobrana, a automobili su uništeni (Video)

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
0

Stotine ptica svake večeri zauzimaju drveće i antene, a ujutru su trotoari i parkirana vozila prekriveni izmetom. Gradske vlasti pokušavaju da ih otjeraju zvučnicima i svjetlosnim snopovima, ali se čvorci uporno vraćaju.

Cijeli Rim prekriven izmetom, ljudi očajni Izvor: Screenshot X

Stanovnici rimske četvrti Prati Fiscali već nedjeljama suočavaju se sa neobičnim problemom. Svakog kasnog popodneva stotine čvoraka okupljaju se na drveću i antenama na raskrsnici trga Pjalele Džonio, avenije Džonio i avenije Pantelerija, gdje provode noć.

Njihovo masovno prisustvo ozbiljno otežava svakodnevni život stanovnika, a gradske službe pokrenule su mjere kojima pokušavaju da ih otjeraju.

Ptice svakodnevno stižu u velikom broju, a posljedice su najvidljivije ujutru, kada su trotoari, kolovozi i parking mjesta prekriveni ptičjim izmetom.

Stanovnici su zbog toga morali da promijene svoje navike. Već oko 17 časova počinje premještanje automobila na udaljenija parking mjesta ili na suprotnu stranu ulice, kako bi izbjegli da im vozila tokom noći budu potpuno prekrivena izmetom.

Problemi ne pogađaju samo vozače. Odlazak do prodavnice za neke je postao neprijatna avantura, jer pješaci pokušavaju da pronađu zaobilazne puteve ili hodaju sa otvorenim kišobranima kako bi se zaštitili od ptica.

Osim neprijatnog mirisa i glasnog večernjeg cvrkutanja, stanovnici upozoravaju i na opasnost od klizanja na zaprljanim putevima i trotoarima.

Dodatne troškove imaju i vlasnici automobila koji ih odvoze u praonice, gdje im, prema riječima stanovnika, zbog pojačanog prljanja naplaćuju više cijene. Rimske gradske vlasti pokrenule su mjere za udaljavanje ptica, bez njihovog hvatanja ili ubijanja.

Postavljeni su zvučnici koji reprodukuju glasanje kojim čvorci upozoravaju na opasnost, a prema krošnjama se usmjeravaju i svjetlosni snopovi kako bi se ptice podstakle da napuste to područje.

Prema navodima opštinskih vlasti, mjere daju rezultate, ali je potrebno vrijeme da bi se postigao željeni efekat. Stanovnici, međutim, tvrde da se ptice, nakon što odlete, ponovo vraćaju na ista mjesta.

U međuvremenu je komunalno preduzeće "Ama" organizovalo vanredno pranje ulica i trotoara. Čišćenje se nastavlja, ali stanovnici Prati Fiškalija i dalje čekaju trajno rješenje problema koji im već nedjeljama remeti svakodnevni život.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

ptice izmet Rim

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ