Cijeli Rim prekriven izmetom, ljudi očajni: Na ulicu ne smiju bez kišobrana, a automobili su uništeni (Video)

Stotine ptica svake večeri zauzimaju drveće i antene, a ujutru su trotoari i parkirana vozila prekriveni izmetom. Gradske vlasti pokušavaju da ih otjeraju zvučnicima i svjetlosnim snopovima, ali se čvorci uporno vraćaju.

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Stanovnici rimske četvrti Prati Fiscali već nedjeljama suočavaju se sa neobičnim problemom. Svakog kasnog popodneva stotine čvoraka okupljaju se na drveću i antenama na raskrsnici trga Pjalele Džonio, avenije Džonio i avenije Pantelerija, gdje provode noć.

Njihovo masovno prisustvo ozbiljno otežava svakodnevni život stanovnika, a gradske službe pokrenule su mjere kojima pokušavaju da ih otjeraju.

Ptice svakodnevno stižu u velikom broju, a posljedice su najvidljivije ujutru, kada su trotoari, kolovozi i parking mjesta prekriveni ptičjim izmetom.

Stanovnici su zbog toga morali da promijene svoje navike. Već oko 17 časova počinje premještanje automobila na udaljenija parking mjesta ili na suprotnu stranu ulice, kako bi izbjegli da im vozila tokom noći budu potpuno prekrivena izmetom.

Disagi in questi giorni in viale Jonio, a Roma, a causa del guano dei tantissimi storni che hanno trovato negli alberi della zona un rifugio ideale per le notti. Qui, dalle cinque del pomeriggio in poi, diventa complicato anche camminare per strada nel timore di essere centrati dagli escrementi che piovono dall'alto. Il guano ricopre tutte le superfici, soprattutto le auto in sosta, tanto che alcuni automobilisti usano dei teli per evitare che la propria vettura si sporchi. — Local Team (@localteamit)November 10, 2026

Problemi ne pogađaju samo vozače. Odlazak do prodavnice za neke je postao neprijatna avantura, jer pješaci pokušavaju da pronađu zaobilazne puteve ili hodaju sa otvorenim kišobranima kako bi se zaštitili od ptica.

Osim neprijatnog mirisa i glasnog večernjeg cvrkutanja, stanovnici upozoravaju i na opasnost od klizanja na zaprljanim putevima i trotoarima.

Dodatne troškove imaju i vlasnici automobila koji ih odvoze u praonice, gdje im, prema riječima stanovnika, zbog pojačanog prljanja naplaćuju više cijene. Rimske gradske vlasti pokrenule su mjere za udaljavanje ptica, bez njihovog hvatanja ili ubijanja.

Postavljeni su zvučnici koji reprodukuju glasanje kojim čvorci upozoravaju na opasnost, a prema krošnjama se usmjeravaju i svjetlosni snopovi kako bi se ptice podstakle da napuste to područje.

Prema navodima opštinskih vlasti, mjere daju rezultate, ali je potrebno vrijeme da bi se postigao željeni efekat. Stanovnici, međutim, tvrde da se ptice, nakon što odlete, ponovo vraćaju na ista mjesta.

U međuvremenu je komunalno preduzeće "Ama" organizovalo vanredno pranje ulica i trotoara. Čišćenje se nastavlja, ali stanovnici Prati Fiškalija i dalje čekaju trajno rješenje problema koji im već nedjeljama remeti svakodnevni život.

(Mondo)