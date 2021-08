Malčanski berberin pravosnažno osuđen na doživotnu robiju

Apelacioni sud u Nišu pravosnažno je osudio na doživotnu robiju Ninoslava Jovanovića (48) iz sela Malča za otmicu i produženo krivično djelo silovanja čija je žrtva bila dvanaestogodišnja djevojčica.

Na taj način potvrđena je presuda Višeg suda u Nišu od 5. januara ove godine kojom je serijskom silovatelju djece izrečena najteža kazna predviđena Krivičnim zakonikom Srbije, piše Telegraf.

Kaznu doživotne robije prvi put izrečenu od stupanja na snagu novog Krivičnog zakonika donijela je sudija Višeg suda Tamara Savić.

“Optuženi Ninoslav Jovanović iz sela Malča, kriv je zato što je 20. decembra 2019. godine sposoban da shvati značaj svojih djela i upravlja svojim postupcima, oko 7.25 sati u naselju Brzi Brod u Nišu, obmanom i pretnjom odveo maloljetnu djevojčicu iz Suvog Dola, u namjeri da sa njom ima seksulane odnose. On je „fiat puntom“ sustigao oštećenu i pozvao je da uđe u kola. Kada mu je ona rekla da ne smije, predstavio se kao Bojan iz Niša i rekao da radi kao električar u njenoj školi. Zatražio je da mu pokaže gdje je škola i tako je obmanuo i naveo je da uđe u vozilo. Kada je oštećena počela da mu objašnjava gdje se škola nalazi, kazao joj je da će joj pokazati kraći put. Kada su krenuli dalje, kazao joj je da je oteta, da je njen otac ukrao dijamant od neke babe iz Niške Banje i da ona mora da bude sa njim dok njen otac ne vrati dijamant. Zatim je, uz prijetnje, doveo do mjesta zvanog Malčanska petlja, gdje je sišao sa glavnog puta i zaustavio vozilo”, piše u presudi.

Kada je pokušala da pobjegne, udario je i odsjekao joj je pramen kose.

“U jednom trenutku ju je izveo iz vozila i tada je djevojčica pokušala da mu pobjegne tako što je potrčala prema kolima, ali je Jovanović sustigao, udario je po galvi i odsjekao joj pramen kose, zatim je odvukao do kolibe. Do 29. 12. kada je nađena, dok je djevojčicu je držao gladnu, umornu, iscrpljenu i govorio joj je da mora da nastavi, da ne smije da stane. Ona je plakala i molila je da je pusti kući, jer se plašila, a on je udarao u glavu i stomak i prijetio joj daće joj ubiti roditelje, što je oštećenu plašilo jer je vjerovala da to može da se dogodi. Kada bi nailazili na ljude, da ne bi tražila pomoć, govorio joj je da su oni zli, da mogu da ih ubiju, da mora da trči. Ona se plašila mraka, zvukova koje je čula, a Jovanović joj je dodatno plašio, sjekao joj je kosu, skidao malje i govorio da će joj ubiti roditelje”, piše dalje.

Tortura je trajala 29. 12. kada je Jovanović pobjegao, a djevojčica pronađena.

“Sud za otmicu izriče kaznu od 11 godina zatvora, a za silovanje doživotnu robiju, pa mu se izriče jedinstvena kazna doživotne robije”, kazala je prilikom objavljivanja presude sudija Savić.

Obrazlažući odluku da mu se izrekne najteža kazna, sudija Savić je naglasila da Jovanović predstavlja trajnu opasnost za društvo.

“U završnoj reči se izvinio, rekao da se kaje, ali to sud nije prihvatio kao iskreno. On je pokazao da boravak u zatvoru od 25 godina nije uticao na njega, po proteku kratkog vremena je ponavljao djela. Iz zatvora je izašao decembra 2018. pa je ponovo bio na robiji do marta 2019. godine, ali je delo ponovio. Njegovo puštanje na slobodu bilo bi rizik po novu žrtvu, ovo je jedina kazna koja će ga spriječiti da ponovo izvrši isto djelo”, kazala je sudija Savić.

Jovanović se nalazi u niškom KPZ od 5. januara 2019. godine otkako je uhapšen. Odlukom Višeg suda njemu je produžen pritvor. Na pravosnažnu odluku Jovanović ima pravo izjavljivanja vanrednih pravnih lekova ali oni ne odlažu izvršenje kazne. S obzirom na to da je odluka pravosnažna, on će iz pritvorske jedinice, gdje je bio relativno izolovan, biti prebačen među ostale osuđenike.

