Sud odlučio: Zeljković i ostali ostaju u pritvoru još dva mjeseca

Okružni sud u Banjaluci produžio je na još dva mjeseca pritvor smijenjenom direktoru Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislavu Zeljkoviću, te još trojici osumnjičenih za sporne nabavke koje je sprovodio Institut.

Još dva mjeseca u pritvoru će ostati i vlasnik turističke agencije "Travel for fan" Saša Marković, te direktori firmi "Promeding" Dragan Dubravac i "Prokontrol" Slavko Bojić.

U saopštenju Okružnog suda navodi se da je sudsko vijeće Okružnog suda u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, donijelo rješenje od 14. oktobra kojim je pritvor određen osumnjičenima B.Z, S.B, D.D. i S.M. rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od dana 18. septembra produžen za još dva mjeseca.

Kako se navodi u saopštenju po rješenju pritvor Zeljkoviću može trajati najduže do 16. decembra do 00.05 časova, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio tri krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, Bojiću do 15. decembra do 17.24 časova, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja u pomaganju u sticaju sa krivičnim djelom zlupotreba u postupku javne nabavke.

Pritvor za Dubravca može trajati do 15. decembra do 16.40 časova, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i u pomaganju u sticaju sa krivičnim djelom zlupotreba u postupku javne nabavke, Markoviću pritvor može naduže trajati do 15. decembra do 20.30 časova, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio dva krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i pomaganju u vezi sa članom 39 Krivičnog zakonika Republike Srpske.

"Pritvor je produžen zbog pritvorskog osnova iz člana 197 stav 1 tačke b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske", navodi se u saopštenju banjalučkog Okružnog suda.

