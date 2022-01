Pušteni na slobodu: Optužnica protiv tri osobe iz Gradiške zbog prodaje kokaina, evo koliko su uzimali po gramu

Okružni sud u Banjaluci potvrdio je optužnicu protiv tri osobe iz Gradiške zbog nelegalne proizvodnje i prometa kokaina, a koji su uhapšeni u novembru prošle godine u akciji kodnog naziva “Kelner”.

Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk

Optuženi su Milan Grujić (38), Dalibor Panić (38) i Dušan Glišić (29), dok se Grujić osim za spomenuto krivično djelo tereti i za nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja ili ekspozivnih materija. Panić i Glišić su prije hapšenja radili kao konobari u Gradišci, a prema ranijim informacijama iz istrage, drogu su prodavali u ugostiteljskim objektima.

Nakon što je sud u Banjaluci potvrdio optužnicu, trojki je ukinut pritvor i pušteni su da se brane sa slobode.

Optužnicom je precizirano da su od početka 2020. godine do 26. novembra 2021. godine po prethodnim dogovorima, neovlašteno kupovala i prodavala kokain.

Milan Grujić je optužen da je organizovao mrežu posrednika za izvršenje krivičnog djela, na način da je nabavljao kokain od R.S. iz Gradiške, najčešće u količinama od po 10 grama za iznos od 500 evra.

Dodaje se da je kokain dalje preprodavao optuženom Daliboru Paniću u količinama od po 10 do 20 grama, za iznos od 600 do 1200 eura, nakon čega je Panić drogu prepakivao u manje količine pa je prodavao krajnjim korisnicima na područja Grada Gradiška i to najčešće u količini od po 0,5 grama za iznos od 100 KM.

“Dušan Glišić je od Grujića kupovao kokain najčešće u manjim količinama od po dva dotri grama, za iznos od 200 do 600 KM, nakon čega je vršio dalju distribuciju krajnjim korisnicima po malo većim cijenama za iste količine. Panića je povremeno preuzimao manje količine droge koju je stavljao u promet, nakon čega su međusobno dijelili novac”, navodi se u optužnici.

Takođe, Grujić se tereti da je u neutvrđenom periodu, pa sve do dana 26. novembra 2021. godine, a kada je uhapšen u akciji “Kelner”, u svojoj kući u Gradišci držao poluautomatski pištolj marke „Škorpion – M84“ sa pripadajućim okvirom bez municije, čije držanje građanima uopšte nije dozvoljeno.