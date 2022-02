Policijske racije u 20 objekata u Banjaluci

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka, proteklog vikenda izvršili su raciju u dvadeset ugostiteljska objekta na području Banjaluke. U kafanama zatečeno

Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk

U jednom ugostiteljskom pronađena je i oduzeta određena količina marihuane i uručen prekršajni nalog, a pronađen je i oduzet jedan metalni "bokser".

Policija je saopštila da je u ugostiteljskim objektima zatekla 31 maloljetnika da konzumiraju alkoholna pića o čemu je obaviješten Centar za socijalni rad Banjaluka, čiji su radnici izašli na lice mjesta.

"Sankcionisano je 11 radnika ugostiteljskih objekata zbog počinjenog prekršaja „Posluživanje alkoholom“ iz Zakona o javnom redu i miru. Takođe, sankcionisano je šest lica zbog počinjenog prekršaja „Ometanje državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica u vršenju javnih funkcija“ iz člana 24 Zakona o javnom redu i miru", saopšteno je iz PU Banjaluka.

Alkotestovi: Više od 250 vozača isključeno iz saobraćaja

Policija banjalučke policijske uprave sprovela je regionalnu akciju iz oblasti bezbjednosti saobraćaja sa akcentom na kontrolu vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, prilikom čega je zbog alkoholisanosti sankcionisan 251 vozač.

"Policijski službenici su kontrolisali 6421 učesnika u saobraćaju, izvršeno je alkotestiranje 6348 vozača. Zbog utvrđene nedozvoljene koncentracije alkohola u organizmu sankcionisan je 251 vozač, koliko ih je i isključeno iz saobraćaja. Od ukupnog broja sankcionisanih vozača sankcionisano je 136 vozača zbog utvrđene koncentracije alkohola u organizmu od 0,31 do 0,80 g/kg, 81 vozač zbog koncentracije alkohola od 0,81 do 1,50 g/kg, a 23 vozača su zadržana lišenjem slobode u službenim prostorijama do istrežnjenja zbog koncentracije alkohola u organizmu preko 1,5 g/kg, kao i dva vozača koja su odbila da se podvrgnu ispitivanju na prisustvo alkohola. Zbog utvrđenog prisustva alkohola u organizmu sankcionisano je devet „mladih vozača“, odnosno vozači mlađi od 21 godine starosti ili sa manje od tri godine vozačkog iskustva", saopšteno je iz policije.

Zbog počinjenih krivičnih djela i prekršaja u dane vikenda lišeno je slobode 49 lica.