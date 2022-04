Pijan golfom uletio u baštu kafića: Brčak osuđen na tri i po godine zatvora

Elmir Čolić (25) iz Brčkog osuđen je na tri i po godine zatvora jer je pijanom stanju autom uletio u baštu kafića i povrijedio više ljudi, dok je zbog teških povreda jedna osoba preminula. Nesreća se dogodila prošle godine u mjestu Gornji Rahić.

Izvor: Printscreen

Tužilaštvo Brčko distrikta je saopštilo da je nakon dvomjesečne istrage optužilo Čolića da je 16. maja prošle godine u stanju teškog pijanstva automobilom "golf četiri" velikom brzinom udario u baštu lokala Aščiluk gdje je bio okupljen veći broj gostiju.

"On je nanio teške tjelesne povrede Š. K. usljed kojih je došlo do šoka i smrti oštećenog. Istovremeno, došlo je do nanošenja lakih tjelesnih povreda Z. K. i DŽ. S, ali i izazivanja neposredne opasnosti po njihove živote, kao i živote M. L, A. R, A. M. i drugih lica koja su se tu zadesila", navedeno je u saopštenju.

Pošto je ubrzo uhapšen i stavljen u pritvor, istraga Tužilaštva i Policije Distrikta efikasno je nastavljena, te je završena za nepuna dva mjeseca.

Već 13. jula, Tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv Čolića tereteći ga za Teška krivična djela protiv opšte bezbjednosti ljudi i imovine.

"U potupku pred Osnovnim sudom Distrikta, Tužilaštvo i optuženi nedavno su zaključili sporazum o priznanju krivice, u skladu s kojim je Elmir Čolić osuđen na kaznu zatvora od tri godine i šest mjeseci. Izuzev odluke o krivičnopravnoj sankciji, optuženi presudu može pobijati žalbom pred Apelacionim sudom distrikta Brčko", navedeno je u saopštenju Tužilaštva Brčko distrikta .