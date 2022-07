U Banjaluci za dva dana sankcionisano 89 vozača zbog alkohola

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka, u dane proteklog vikenda sankcionisali su 89 vozača zbog vožnje u alkoholisanom stanju.

Izvor: Envato

Na putevima koji su u nadležnosti Policijske uprave Banjaluka, sa ciljem održavanja i poboljšanja stanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja, realizovane su pojačane aktivnosti kontrole učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na kontrolu vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola.

"Policijski službenici su kontrolisali 2480 učesnika u saobraćaju i tom prilikom je izvršeno alkotestiranje 2476 vozača. Ukupno su izdata 104 prekršajna naloga, a zbog utvrđene nedozvoljene koncentracije alkohola u organizmu sankcionisano je 89 vozača, koliko ih je i isključeno iz saobraćaja", saopšteno je iz PU Banjaluka.

Od ukupnog broja sankcionisanih vozača 54 vozača su sankcionisana zbog utvrđene koncentracije alkohola u organizmu od 0,31 do 0,80 g/kg, 26 vozača zbog koncentracije alkohola od 0,81 do 1,50 g/kg, a pet vozača je zadržano lišenjem slobode u službenim prostorijama do istrežnjenja zbog koncentracije alkohola u organizmu preko 1,5 g/kg, kao i jedan vozač koji je odbio da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola u organizmu.

"Zbog utvrđenog prisustva alkohola u organizmu sankcionisana su 3 „mlada vozača“, odnosno vozači mlađi od 21 godine starosti ili sa manje od tri godine vozačkog iskustva. Evidentirano je 15 ostalih prekršaja", stoji u saopštenju.

Policijska uprava Banjaluka nastaviće sa sličnim aktivnostima i u narednom periodu i apeluju na sve građane da se pridržavaju odredbi Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH kako bi vlastitu sigurnost i sigurnost drugih građana podigli na što veći nivo.