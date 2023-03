Dobio kaznu od 1650 evra: Iz BiH u Hrvatsku krenuo sa suvim mesom i cigaretama

Putnik koji je preko graničnog prelaza Stara Gradiška u vozilu pokušao iz BiH u Hrvatsku prenijeti 7.5 kilograma suvog mesa i 680 cigareta kažnjen je s 1.650 evra, a meso i cigarete koje nije prijavio cariniku su mu oduzeti.

Portal GP Maljevac objavio je fotografiju obrazloženja u kojem se navodi da će se kazna, ako ne bude plaćena na vrijeme, zamijeniti mjerom zatvora.

U Hrvatsku nije dozvoljen unos mesa, mlijeka, mliječnih proizvoda, voća i povrća iz trećih zemalja, a dozvoljen je unos do 20 kilograma ribe, školjki i proizvoda od ribe, do 2 kilograma mlijeka u prahu za bebe, hrane za bebe i hrane za posebne potrebe, do 2 kilograma hrane za kućne ljubimce, do 2 kilograma ostale hrane, kao što su med, žive školjke i puževi, i do 125 grama kavijara ili drugih proizvoda zaštićenih vrsta.

Dozvoljene su dvije kutije (40 komada) cigareta i litra alkoholnog pića.

