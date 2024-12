Optužen za pljačku dva miliona KM u Banjaluci: Gruzin tvrdi da ne razumije ruski, sud konstatovao - negira krivicu!

Okružni sud Banjaluka konstatovao je danas da državljanin Gruzije Noe Tvalabeishvili (41) negira krivicu za pljačku dva miliona KM od vlasnice mjenjačnice u Banjaluci, iako je on tvrdio da ne razumije jezik na kojem mu se obraćaju.

Na ročište je, naime, pozvan prevodilac za ruski jezik, a optuženi je insistirao da mu se obezbijedi prevod na njegov maternji - gruzijski jezik i bio kategoričan da ne razumije ruski. Zbog toga je odbio i da potpiše zapisnik sa ročišta. Sa druge strane, on je sve vrijeme pričao na gruzijskom, koji niko u sudnici nije razumio.

Paradoksu ovog ročišta koje je ličilo na scene iz filma "Izgubljeni u prevodu", doprinosi i činjenica da je optuženi Gruzin po zanimanju glumac.

Sudija Srđan Forca nije dozvolio novinarima da prisustvuju, uz objašnjenje da nema mjesta u sudnici u kojoj je održavano ročište za izjašnjenje o krivnji. Detalje onoga što se dešavalo iza zatvorenih vrata, prenio nam je branilac optuženog, advokat Stojan Vukajlović, koji tvrdi da je došlo do povrede Zakona o krivičnom postupku RS i povrede članova 6. i 8. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i sloboda, zbog čega su podnijeli apelaciju Ustavnom sudu BiH.

Tvalabeishvili je optužen za krivično djelo teška krađa počinjeno u sastavu kriminalnog udruženja, a djelo se odnosi na pljačku dva miliona maraka od vlasnice mjenjačnice u Banjaluci u maju ove godine. Nezvanično saznajemo da se Tvalabeishvili navodno žalio i na policijsko postupanje i fizičko maltretiranje nakon hapšenja.

Cijeli slučaj bi mogao da postane i međunarodni skandal, jer su, kako saznajemo, zainteresovani i gruzijski mediji, a optuženi je odlučan da u borbu za svoja prava uključi i Ambasadu Gruzije u Beogradu.

“Danas nije obezbijeđen gruzijski prevodilac, nego je prisustvovao samo ruski prevodilac. U dosadašnjem toku postupka, samo jednom je, putem video linka, bio gruzijski prevodilac, kada mu je detaljno opisao situaciju u kojoj se nalazi i šta mu se stavlja na teret i tada je on shvatio zašto se tako dugo nalazi u pritvoru. Ukazao je i na stvari koje nemaju veze s njim”, rekao je Vukajlović.

On je istakao i da je na današnjem ročištu u banjalučkom sudu, kada je upitan da li je kriv, optuženi počeo da priča na gruzijskom.

“Ne znamo šta je pričao. Na njegove odgovore, ruski prevodilac je konstatovala da on govori na gruzijskom jeziku. Nakon toga sud je odlučio da se može konstatovati da se on izjašnjava da nije kriv. Odbio je da potpiše zapisnik, kao i sve druge dokumente koje je do sada dobio jer nijedan nije na gruzijskom, kako bi on mogao da ih shvati”, dodao je Vukajlović.

Smatra da je jedini način da se nastavi sa ovim predmetom, tako da Ustavni sud BiH ispravi nezakonitost ovog postupka.

“Moj klijent je rođen 1983. godine i imao je samo sedam godina kada je Gruzija postala nezavisna zemlja. Paradoks je da sudovi govore da je Gruzija bila u sastavu SSSR-a i da svako mora da zna ruski. Krivični postupak je strogo formalan i mora biti onaj jezik koje lice razumije, a to je njegov maternji jezik”, dodao je Vukajlović.

Prema navodima optužnice Tvalabeishvili je u toku 2024. godine, zajedno sa G. P, I. M. i K. N, kao i sa više za sada nepoznatih osoba gruzijske nacionalnosti, dogovorio da na području Republike Srpske kradu novac od vlasnika mjenjačnica.

“Organizovao ih je, za sada nepoznati organizator grupe, koji je dijelio zadatke i koordinisao aktivnosti. Pratili su aktivnosti mjenjačnica, vršeći sporadične novčane transakcije u njima, te pratili kretanje zaposlenih ili vlasnika mjenjačnica izvan radnog mjesta, čekajući pogodan trenutak za krađu većeg novčanog iznosa”, piše u optužnici.

Dodaje se da su toku maja 2024. godine dogovorili pljačku J.Š., a 14. maja 2024. godine je realizovali.

“Nakon što je ona ušla u dvorište porodične kuće u Banjaluci, prišli su joj i iz ruke istrgnuli torbe u kojima se nalazila veće količina novca, nakon čega su se vratili u automobil, korišten za potrebe izvršenja krivičnog djela i udaljili se, pribavljajući na taj način imovinsku korist u ukupnom iznosu od dva miliona KM”, navedeno je u optužnici.

Tvalabeishvili je uhapšen je u akciji ”Iks” nekoliko dana nakon pljačke dva miliona maraka u banjalučkom naselju Lauš i od tada se nalazi u pritvoru.

