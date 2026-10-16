Tragedija u Bugojnu: Maloljetnik poginuo pri guranju pokvarenog automobila

Šesnaestogodišnje dijete iz Bugojna tragično je preminulo usljed teških povreda glave koje su, prema prvim informacijama, nastale prilikom guranja pokvarenog automobila na kolovozu, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srednjobosanskog kantona.

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Tragedija se dogodila sinoć u bugojanskom naselju Drvetine. Kako su naveli iz kantonalnog MUP-a, policija je zaprimila prijavu iz lokalne službe hitne pomoći da je dovezeno maloljetno lice sa ozbiljnim povredama glave. Nakon ukazane prve ljekarske pomoći, dječak je hitno upućen na dalje pretrage i liječenje u bolnicu u Novoj Biloj.

Nažalost, uprkos naporima medicinskog osoblja, policijski službenici su nakon određenog vremena obaviješteni da je dijete usljed težine zadobijenih povreda preminulo.

Radeći na rasvjetljavanju ovog tragičnog slučaja, policija je na terenu utvrdila identitet dva lica iz Bugojna koja su bila prisutna u trenutku nesreće. Riječ je o osobama čiji su inicijali E.V. (24) i E.K. (22).

O cijelom događaju odmah je obaviješteno Kantonalno tužilaštvo u Travniku, koje rukovodi istragom. Po završetku uviđajnih radnji i detaljnog utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je došlo do stradanja maloljetnika, nadležnom tužilaštvu biće dostavljen kompletan izvještaj.

Kako je ranije objavio portal "Bug.ba", do ove bizarne i stravične nesreće došlo je dok je maloljetnik sjedio na gepeku vozila u pokretu. On je u jednom trenutku pao sa automobila i zadobio teške povrede, od kojih je nedugo zatim i preminuo.