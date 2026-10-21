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Pet osoba osuđeno na 26 godina zatvora u predmetima "Skaj" i "Anom": Oduzimaju im i pola miliona KM

Pet osoba osuđeno na 26 godina zatvora u predmetima "Skaj" i "Anom": Oduzimaju im i pola miliona KM

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Sud BiH osudio je petoricu u predmetima "Skaj" i "Anom" na ukupno 26 godina zatvora. Izrečene su i novčane kazne od 114.000 KM, uz oduzimanje nezakonito stečene imovine.

sud čekić pokrivalica Izvor: Shutterstock

Sud BiH osudio je pet lica optuženih u predmetima "Skaj" i "Anom" na ukupno 26 godina zatvora za organizovani kriminal, trgovinu drogom, pranje novca i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Izrečena im je i novčana kazna u ukupnom iznosu od 114.000 KM, a biće im oduzeti nezakonito stečeni zemljište, stambeni objekat, motorno vozilo i oko pola miliona KM.

Sud je osudio Saku Babića na 10 godina i tri mjeseca zatvora, novčanu kaznu od 50.000 KM i oduzimanje imovinske koristi, koja je po nalazu vještaka procijenjena na oko 275.000 KM.

Eldar Hujić osuđen je na šest godina i pet mjeseci zatvora, novčanu kaznu od 30.000 KM i oduzimanje motornog vozila i oko 116.000 KM.

Admir Halimanović osuđen je na pet godina zatvora, novčanu kaznu 10.000 KM i oduzimanje oko 25.000 KM nezakonito stečene koristi, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

U istom predmetu, ranije su, po sporazumnim priznanjima, osuđeni Đoko Komar na tri godine i šest mjeseci zatvora, novčanu kaznu u iznosu od 20.000 KM i oduzimanje imovinske koristi u iznosu od 100.000 KM, kao i Alem Zukić na godinu dana zatvora, 4.000 KM kazne i oduzimanje 2.000 evra.

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