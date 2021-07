Crveni meteoalarm u BiH

Crveni meteoalarm danas je na snazi za područja Trebinja, Višegrada, Foče, Mostara, Sarajeva i Tuzle zbog očekivanih ekstremno visokih temperatura vazduha.

Na području Trebinja, Višegrada i Foče danas se očekuje temperatura vazduha od 38 do 40 stepeni, u Mostaru do 41, Sarajevu do 39, a Tuzli do 38 stepeni Celzijusovih.