Inspektorat RS za Mondo: Agencija za lijekove BiH jeste nadležna za veletrgovinu i analitičko ispitivanje lijekova

Inspektorat Republike Srpske, kao entitetski organ, u skladu sa svojim nadležnostima ne učestvuje u procedurama registracije, uvoza i ispitivanja lijekova koji se uvoze na tržište Bosne i Hercegovine, podvučeno je iz ovog Inspektorata za Mondo.

U potrazi za odgovorima na pitanje ko je bio nadležan za kontrolu ispravnosti i sastav kiseonika koji je preko firme "TGT Tehnogas" Laktaši nabavljan za UKC RS i druge bolnice u RS, s obzirom na to da u Agenciji za lijekove BiH tvrde da to nije bio njihov posao, obratili smo se zdravstveno - sanitarnoj inspekciji RS. Međutim, i oni tvrde na to "nije u njihovoj nadležnosti", a dijelom demantuju Agenciju za lijekove BiH.

"Pitanja koja se odnose na registraciju pravnih lica za uvoz i promet lijekova, kao i veletrgovinu lijekovima i analize, odnosno analitičko ispitivanje lijekova, definisana su Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH. U skladu sa ovim zakonom, farmaceutsko-inspekcijski nadzor nad sprovođenjem zakona i propisa donesenih na osnovu njega, radi farmaceutska inspekcija, odnosno inspekcija u okviru Agencije za lijekove BiH", istakli su za Mondo iz Inspektorata RS.

Dodaju da, u skladu sa ovlaštenjima datim Zakonom o apotekarskoj djelatnosti, entitetske inspekcije kontrolišu ispunjenost uslova za promet lijekova na malo, odnosno u apotekama i specijalizovanim prodavnicama.

"Entitetske inspekcije ne vrše uzorkovanje i analize lijekova u apotekama, ambulantama, bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama i njihovo ispitivanje kvaliteta i bezbjednosti, jer se isto vrši u okviru procedura prilikom uvoza", dodali su iz Inspektorata RS.

Podvlače da se nabavka lijekova i medicinskih sredstava za zdravstvene ustanove obavlja po procedurama propisanim Zakonom o javnim nabavkama.

"To nije u nadležnosti Inspektorata Republike Srpske. U slučaju sumnje da je došlo do propusta u okviru javne nabavke lijekova ili medicinskih sredstava, to su onda pitanja za druge organe", istaknuto je.

(Brankica Spasenić, Mondo)