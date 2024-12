Detaljna prognoza: Evo kakvo nas vrijeme očekuje za Novu godinu i prve dane 2025. godine

U novogodišnjoj noći, biće hladno sa mrazom, dok će tokom dana biti suvo i prohladno, sivo i tmurno sa malo sunca, sa minimalnom temperaturom u ponoć od minus do minus jedan, a u višim predjelima oko minus 10, rekla je Srni meteorolog HMZRS Milica Đorđević.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Đorđevićeva je rekla da će dnevna temperatura 31. decembra biti u plusu, uglavnom od dva do pet stepeni, bez padavina.

Posljednji dan godine na odlasku biće vedro, uz slab mraz ujutro, dok se ponegdje oko rijeka i po kotlinama očekuje magla. Tokom dana biće sunčano i još toplije, dok će uveče biti ponovo hladnije uz slab mraz.

Minimalna temperatura vazduha od minus tri do nule na jugu do šest stepeni, u višim predjelima od minus sedam, dok će maksimalna biti od četiri do 10, na jugu do 15 stepeni, a u mjestima sa maglom od dva stepena Celzijusova.

Prvog dana nastupajuće 2025. godine, prema prognozama, biće pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dok će jutro biti vedro uz slab mraz, a oko rijeka i po kotlinama sa maglom, koja će se ponegdje na sjeveru i jugoistoku zadržavati tokom čitavog dana i u tim mjestima biće najsvježije.

Minimalna temperatura vazduha 1. januara biće od minus tri do nule, na jugu do sedam, u višim predjelima od minus sedam, a maksimalna od pet do devet, na jugu do 15, u mjestima sa maglom od tri stepena Celzijusova.

U četvrtak, 2. januara, ujutro će biti slabog mraza, na sjeveru i istoku ponegdje sa maglom. Tokom dana biće promenljivo oblačno uz dosta sunčanih perioda i toplo. Na jugu i zapadu se očekuje naoblačenje koje krajem dana ponegdje donosi slabu kišu.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus tri do jedan, na jugu do šest, u višim predjelima od minus osam, a maksimalna od osam do 15, u višim predjelima i mjestima sa maglom od tri stepena Celzijusova.