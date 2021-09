Danas oblačno sa kišom, vozite oprezno

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti oblačno sa kišom, na jugu sa grmljavinom.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog smjera, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena jutros: Sokolac osam, Bijeljina, Zenica i Bugojno deset, Han Pijesak, Čemerno i Livno 11, Sarajevo, Bihać i Doboj 12, Tuzla 13, Banjaluka i Rudo 14, Mrkonjić Grad i Novi Grad 15, te Prijedor, Trebinje i Mostar 16 stepeni Celzijusovih.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija se po pretežno suvim kolovozima, dok je u kotlinama i duž riječnih tokova mjestimično smanjena vidljivost zbog magle i sumaglice.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske savjetuju oprez na svim putnim pravcima, posebno na dionicama na kojima je zbog radova izmijenjen režim saobraćaja.

Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionicama puteva Gradiška-Nova Topola, Crkvina-Modriča jedan, Šešlije-Johovac, Ustiprača-Međeđa, Foča dva-Dragočava, Tedin Han-Križ, Kotor Varoš-Obodnik, Ćesim-Pridvorci, Jezero-Šipovo.

Zbog deminiranja do 15.00 biće privremeno obustavljan saobraćaj na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje, u blizini graničnog prelaza "Hum", na lokalitetu Vojkovići, na dionici magistralnog puta Brod-Odžak u mjestu Klakar Donji i na dionici regionalnog puta Derventa-Podnovlje u mjestu Gornji Božinci.

Izmijenjen je režim saobraćaja zbog radova u tunelu "Kalovita brda", na magistralnom putu LJubogošta-Pale, u tunelu "Čeljigovići" na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, u tunelu "Ugar" na magistralnom putu Crna Rijeka-Ugar.

Saobraćaj je zbog klizišta obustavljen na regionalnom putu Mrakovica-Gradiška, dionica Mrakovica-Podgradci, dok se zbog odrona, na dionici Kozarac-Mrakovica saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.

Zbog aktiviranja klizišta saobraćaj se odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom, na regionalnom putu Čajniče-Miljeno u mjestu Luke i na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Vozači treba da voze opreznije i da poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje zbog prevoza vangabaritnog tereta na putu Caparde-granični prelaz /GP/ Karakaj /do 24. oktobra/, Stanić Rijeka-Karuše /do 23. oktobra/, Stanić Rijeka-GP Brod /do 30. septembra/ i Karuše-GP Brod /do 1. oktobra/.

Na snazi je zabrana za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na dionici regionalnog puta Polje-Podnovlje, zbog oštećenja kolovoza.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase preko 30 tona, na nadvožnjaku na magistralnom putu dionica Klašnice 2- Šargovac u mjestu Trn, jer nema dozvoljenu nosivost za realna saobraćajna dinamička opterećenja.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U FBiH na auto-putu A-1 zbog radova na dionici Sarajevo sjever-Podlugovi, saobraća se dvosmjerno, suprotnom trakom od zone radova.

Naizmjenično, jednom trakom, uz regulaciju semaforima saobraća se u tunelu Crnaja na dionici Konjic-Jablanica.

Na putu Tuzla-Kalesija zbog radova u tunelu Čaklovići saobraćaj se obustavlja od 22.00 do 6.00 časova i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

Radovi se izvode i na putevima Ozimica-Topčić Polje /Donja Golubinja/, Počitelj-Žitomislići /Ševaš NJive/, Grude-LJubuški /na izlazu iz Gruda/ i Stolac-Hutovo /kod mjesta Cerovica/.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Do 12. oktobra, granični prelazi Gabela-Gabela Polje 1, Kozarska Dubica-Hrvatska Dubica, Vaganj-Bili Brig, Hadžin Potok-Bogovolja, Orahov Do-Slano i Duži-Imotica otvoreni su za putnički saobraćaj kao međunarodni granični prelazi.