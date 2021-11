Sutra kiša, u Hercegovini moguća grmljavina i jak vjetar

Nove padavine u cijeloj BiH očekuju se sutra, a obilnija kiša najavljena je za Hercegovinu i Krajinu, gdje će postojati mogućnost za grmljavinu i pojačan vjetar.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Naoblačenje će tokom noći usloviti kišu ujutro i tokom dana, povremeno i sa pljuskovima u Hercegovini i Krajini. Moguće je da se padavine nastave i tokom noći, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorloškog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od šest do 10, na jugu do 14, a najviša dnevna od šest do 11, na jugu do 17 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na jugu više istočni.

Kiša se očekuje i u utorak, 9. novembra, na visokim planinama može provejavati slab snijeg, uz pad temperature. Ujutru će biti kišovito i hladno, do podneva se očekuje prestanak padavina i djelimično smanjenje oblačnosti.

Tokom dana biće oblačno, na krajnjem jugu i sjeveru sa sunčanim intervalima. Uveče i u toku noći smanjenje oblačnosti.

Jutarnja temperatura vazduha od dva do šest, na jugu do 12, na planinama od minus jedan, a najviša dnevna od tri do devet, na jugu do 14, na planinama od nula stepeni Celzijusovih.

Promjenljivo do pretežno oblačno i suvo vrijeme očekuje se u srijedu, 10. novembram kada će ujutru biti hladno i maglovito. U južnim krajevima moguće je više sunčanih perioda.

U četvrtak, 11. novembra, na sjeveru će biti uglavnom oblačno, južnije sa sunčanim periodima i malo toplije.

Jutarnja temperatura vazduha oba dana će biti od dva do šest, na jugu do 10, na planinama od minus jedan, a najviša dnevna od sedam do 12, na jugu do 17, na planinama od čestiri stepena.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je po kotlinama i uz riječne tokove bilo magle i niske oblačnosti, dok je u ostalim krajevima pretežno sunčano.

(Srna)