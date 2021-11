Priča o najpoznatijem beogradskom "odmetniku": HAJDE SAMI, IDEMO KUĆI…

Na slici - direktor Beogradskog zoološkog vrta Vuk Bojović pregovara sa odbjeglim majmunom, šimpanzom Samijem, nakon njegovog prvog bijega 1988. godine…

Izvor: Beogradski zoološki vrt

HAJDE SAMI, IDEMO KUĆI

Šimpanza Sami, majmun koji je veoma brzo postao ljubimac svih Beograđana, stigao je u Vrt 12. januara 1988. godine.

Prvi put je pobjegao već 21. februara 1988. godine oko 20 časova, napravivši pravu pometnju kada je dorćolskim ulicama - Gospodar Jevremovom i Kralja Petra krenuo prema Domu JNA, praćen u stopu od policije i čuvara zoološkog vrta. Majmun je nonšalantno došao do bioskopa "Balkan".

Da to nije samo "slatki majmun" prolaznici su shvatili kada se nakostriješio i raširenih ruku im potrčao u susret. Nastala je panika, bježalo se glavom bez obzira, a žene su djecu pribijale uz zidove zgrada, praveći prolaz šimpanzi. Tada se zaputio pravo u terazijski tunel, ali su policajci i vrtni radnici uspjeli nekako da ga usmjere ka Kalemegdanu.

Uz pratnju desetak policijskih automobila i patrola, koje su mu krčile put sa ciljem da istovremeno zaštite građane i odbjeglu životinju nepovrijeđenu vrate u kavez, Sami je ulicom Vase Čarapića stigao do Studentskog trga. Neposredno za njim od kuće je došao i direktor Vuk Bojović…

On je uspio da razgovorom odobrovolji Samija, da ga uhvati za ruku i uz riječi: "Hajde Sami, idemo kući", uvede u svoj auto, lično doveze do Vrta i uvede u kavez. Bio je to čin za divljenje. Nigde u svijetu nije zabilježeno da je neko odraslog šimpanzu, kojeg veoma kratko i površno poznaje, smio da uvede u svoj auto i vozi po gradu. Svakome ko poznaje ponašanje, narav i snagu tih životinja, jasno je da se radilo o velikom riziku i ogromnoj hrabrosti.

Izvor: Beogradski zoološki vrt

Samo dva dana nakon toga odigralo se drugo Samijevo bjekstvo. Opet je razvalio rešetke svog kaveza i mirno došao do prostorije u kojoj su doručkovali radnici vrta. Otvorio je vrata i znatiželjno provirio unutra. Radnici su, ugledavši ga, počeli uz guranje i povike da iskaču kroz prozor, a Sami je, zbunjen ovakvom reakcijom, brzo izašao na vrata i opet se susreo sa tim istim radnicima, koji su ovaj put u još većoj panici počeli kroz isti prozor da uskaču nazad u trpezariju.

Sami je tada preskočio ogradu vrta i krenuo ulicom uz navijanje i skandiranje radnika fabrike "Beko" i učenika Srednje mašinske škole "Petar Drapšin", koji su, vidjevši ga kroz prozor, počeli da napuštaju pogone i učionice…

Čim je vijest o njegovom ponovnom bjekstvu objavljena u elektronskim medijima, u Dušanovu se sjatilo oko četiri hiljade ljudi, ali broj je nastavio da se uvećava. Građani su nosili parole: "Sami, mi smo s tobom!", "Sami, ti si pravi!", "Sami, ne silazi!", "Ne daj se, Sami!"... Prozori, balkoni, terase, haustori, trotoari, kolovoz, drveće - sve je bilo načičkano narodom. Bilo je glasnog navijanja u stilu "Čuvaj se, Sami!", "Ne damo te, Sami!"... Ulica je bila blokirana, zaustavili su se tramvaji i autobusi, sudarili automobili... Do tada nigdje nije viđen toliki broj novinara, fotoreportera, snimatelja, izvještača... Radio-stanice su direktno, iz minuta u minut, prenosile događaje na Dorćolu.

Poslije dugotrajnog i bezuspješnog ubjeđivanja, odlučeno je da se Sami uspava i tako vrati u kavez. Pušku za uspavljivanje Beogradski zoološki vrt tada nije imao, čekalo se da je donesu iz Osječkog vrta. Sami je uspavan oko 17 h kada se temperatura već približavala nultom podioku. Oporavljanje je trajalo nekoliko dana, uz antibiotike i tople čajeve.

Sami je uginuo, od iznenadne opasne bolesti, 11. septembra 1992. godine...

... Izvor: Prijatelji Beo Zoo Vrt-a, YouTube

(Prijatelji Beo Zoo Vrt-a, Mondo)