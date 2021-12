Promijenjene rute: Ružnić objasnio zašto u BiH više nema migrantske krize

Otvorenjem i stavljanjem u funkciju kampa Lipa na ulicama gradova Unsko-sanskog kantona sve je manje migranata i stanje je zadovoljavajuće, objašnjava premijer kantona Mustafa Ružnić.

Izvor: MONDO

U oktobru 2018. godine samo na ulicama Bihaća bilo je 9.500 migranata, a samo godinu dana poslije ta brojka je došla do 49.000 osoba koje su rutom preko Bihaća tražili put do Evropske unije. Svi parkovi, haustori, plaže na Uni, bili su zauzeti migrantima.

Ružnić je u razgovoru za Klix.ba kazao da su se vlasti okrenule prema zahtjevima iz Brisela te počeli rješavati problem migrantske krize u USK.

"Zatvorili smo divlje kampove, privremene kampove u privatnim prihvatnim centrima zbog slijevanja novca u privatne džepove, dali smo lokaciji za migrantski kamp van naseljenog mjesta, a zatvaranjem kampova Dom penzionera, Krajina Metal, Vučjak, Trnovi, Sedra, Bira, smanjili smo žarišta u gradovima", kazao je Ružnić.

Kako bi se spriječio njihov dolazak u grad i osigurao boravak u kampovima s privatnim centrima, migrantima su zabranili korištenje javnog prevoza, kako s ciljem zaštite učenika i građana, tako i s ciljem otežavanja putovanja po kantonu. Kaže da je ovo doprinijelo tome da migranti promijene rutu.

"Mjere zatvaranja nekih kampova, kao i divljih kampova te izmještanja migranata van naselja, poskupila je ruta na području USK, otežani su im uslovi i smanjen je priliv u naš kanton. Otvorenjem Lipe sve je lakše i jednostavnije postalo. Svi migranti se izmještaju u Lipu i Boriće i stanje je povoljnije", dodao je Ružnić.

(Kako je bilo u Bihaću prije tri godine, pogledajte u video prilogu)

- Izvor: Mondo.ba

Bihać i drugi gradovi u Unsko-sanskom kantonu danas puno lakše preživljavaju. "Miral" od 2.300 migranata u martu 2021. sada ima 380 osoba, ali je i on pred gašenjem. Ružnić navodi da ruta preko BiH više nije glavni pravac.

"Aktivnosti Civilne zaštite, policije, operativne grupe, Gradske uprave i svih ostalih je dalo rezultate. Migranti su pomjerili rutu. Linija koja je bila istočna granica BiH pomjerila se prema Mađarskoj i to je ono što se sada dešava, da imaju udar s gornje strane, da imaju problem Poljske...", pojasnio je kantonalni premijer.

(Posjeta divljem kampu Vučjak 2019. godine)

Vidi opis Promijenjene rute: Ružnić objasnio zašto u BiH više nema migrantske krize Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba Br. slika: 25 1 / 25 Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba Br. slika: 25 2 / 25 Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba Br. slika: 25 3 / 25 AD Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba Br. slika: 25 4 / 25 Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba Br. slika: 25 5 / 25 Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba Br. slika: 25 6 / 25 AD Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba Br. slika: 25 7 / 25 Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba Br. slika: 25 8 / 25 Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba Br. slika: 25 9 / 25 AD Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba Br. slika: 25 10 / 25 Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba Br. slika: 25 11 / 25 Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba Br. slika: 25 12 / 25 AD Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba Br. slika: 25 13 / 25 Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba Br. slika: 25 14 / 25 Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba Br. slika: 25 15 / 25 AD Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba Br. slika: 25 16 / 25 Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba Br. slika: 25 17 / 25 Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba Br. slika: 25 18 / 25 AD Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba Br. slika: 25 19 / 25 Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba Br. slika: 25 20 / 25 Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba Br. slika: 25 21 / 25 AD Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba Br. slika: 25 22 / 25 Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba Br. slika: 25 23 / 25 Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba Br. slika: 25 24 / 25 AD Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba Br. slika: 25 25 / 25

Na pitanje šta se očekuje na proljeće 2022. godine Ružnić je kazao da još nije poznato šta će biti s obzirom da se očekuje priliv migranata iz Sirije i Afganistana, ali da moraju svi biti spremni i imati rješenje. Upravo koordinacija nadležnih institucija sa Gradom Bihać, dugim gradovima i opštinama i Unsko-sanskim kantonom dala je rezultate.

"Koordinacija je došla do izražaja u 2021. godini. U momentu kad smo u USK rekli da je dosta, sjećate se decembra i januara 2021. godine kada smo stali ispred građana i rekli da nećemo migrante ni u Biri ni nigdje, tada se počelo raditi na koordinaciji Ministarstva sigurnosti, USK i službi unutar Ministarstva sigurnosti, granične policije, Službe za rad sa strancima i Ministarstva koje prati Oružane snage. Sve to rezultuje i većom zaštitom istočne granice. Doći će do pojačanih kontrola granične policije što će rezultovati smanjenim pravcima i ulascima migranata", zaključio je Ružnić.