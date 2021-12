Odlazak neustrašivog dječaka – vuka lavljeg srca

Siniša Trivičević, jedan od najmlađih i najhrabrijih srpskih boraca u proteklom odbrambeno-otadžbinskom radu, poginuo je u saobraćajnoj nesreći u 46. godini života.

Izvor: Printscreen , youtube

Više stotina njegovih prijatelja i poznanika oprostilo se od neustrašivog dječaka - vuka lavljeg srca na seoskom groblju Podgajci, u Štrpcima, kod Prnjavora.

Kako piše portal MojPrnjavor.info, Trivičević je imao tek 16 godina kada je stekao status srpskog borca. Pošto po zakonu nije mogao da bude mobilisan u VRS, dobrovoljno se priključio prvoj srpskoj dobrovoljačkoj jedinici tokom raspada Jugoslavije, "Vukovima sa Vučjaka", pod komandom Veljka Milankovića.

"Siniša je bukvalno pobjegao iz školske klupe i tačno sa 16 godina i pet dana priključio se 'Vukovima' 13. aprila 1992. U odbrani Dervente imao je vatreno ratno krštenje na Simića Brdu", prisjećaju se sagovornici portala.

Izvor: Printscreen

Ratni komandant, nasljednik legendarnog Veljka Milankovića, Miro Šikarac, u potresnom oproštajnom govoru istakao je da prerano i zlom srećom u srpsku zemlju polažu saborca koji se za nju borio gotovo svuda gdje se branilo i ratovalo.

"Istovremeno, na ponos svojih maloljetnih sinova, cijele rodbine i svih nas ostalih koji smo sa njim ratovali i poznavali ga, u njemu je bdilo i kucalo vučije i lavlje, ali iznad svega patriotsko i drugarsko srce. Zajedno smo branili srpsku nejač od 'Koridora Života' do Ozrena i Vozuće protiv mudžahedina. Sjećam se, mi 'Vukovi' smo bili na kraćem predahu, a on 'uteče' sa nekom drugom srpskom jedinicom u oslobađanje Jajca. Rijetko srčan i patriota je to bio", priča Šikarac.

Iza Siniše Trivičevića ostali su maloljetni sinovi Damjan i Njegoš, supruga Slađana, otac Nemanja, sestre Snježana i Saja, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.

Jedan od najmlađih i najhrabrijih srpskih junaka u zemlju je položen bez velike pompe i plotuna. Tijelo vjernog saborca njegovi ratni drugovi pokrili su ratnom zastavom.

(MojPrnjavor.info, Mondo.ba)