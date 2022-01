Snijeg i led okovali aerodrom u Istanbulu, Sarajlija spasio putnike: Sedam sati proveli zarobljeni u avionu

Snježna oluja u Istanbulu izazvala je obustavu letova iz ovog grada, ali i pogoršano zdravstveno stanje putnika u avionu, uslijed čega je ljekar Amar Rešidović iz Sarajeva imao dvije intervencije dok je satima bio zatvoren u avionu.

Na povratku iz Dubaija, gdje je bio na odmoru, ljekar Amar Rešidović je presjedao u Istanbulu, a uslijed snježne oluje i nemogućnosti polijetanja aviona prema Sarajevu u avionu je bio zatvoren sedam sati. Nakon ulaska u avion počeo je da pada snijeg, a pista je veoma brzo bila prekrivena snijegom.

Rešidović svoje iskustvo iz aviona započinje riječima da je avion taksirao po pisti dok nije stao između dva aviona i više se nije pomijerao.

"Čekali smo da se vrijeme stabilizuje 20 minuta, pa zatim dva sata, ali svaka dva sata poslije javio bi se kapetan s novim informacijama. Sedam sati sam proveo u avionu koji je bio ugašen, bez struje i bez kiseonika", rekao je Rešidović za "Klix".

Ističe da su ljudi paničili s obzirom na to da je avion bio pun te da mnogi zbog spajanja letova nisu spavali više sati. Oko 17 časova stjuardesa je na razglasu pitala da li u avionu ima doktora. Od 200 putnika Rešidović je bio jedini doktor, pa se odazvao pozivu stjuardese kako bi pomogao starijem državljaninu Turske.

"S obzirom na to da je avion bio ugašen i da ga je vjetar poprilično ljuljao, ljudi su počeli da gube svijest. Gospodin starije životne dobi iz Turske je otežano disao, imao je ubrzan puls, povišen pritisak, bio je dehidriran i prekriven hladnim znojem. Tražio sam da se čovjeku priključi kiseonik maska s tim da se čekalo odobrenje kapetana. Svi su to uspaničeno posmatrali. S obzirom na to da je bio dehidriran, dao sam mu tečnosti, a od avionske ekipe sam tražio da otvori vrata. Jedna su zaledila pa su uspjeli da otvore druga kako bi se pacijent stabilizovao", priča Rešidović.

Dodaje da je prilikom prve intervencije dobio poziv i za drugu intervenciju na drugoj strani aviona, gdje je mlađa djevojka gubila svijest. Osim toga, bila je i anksiozna jer je prije desetak dana imala korona virus, a nakon smirivanja i pregleda primjetio je da je puls ubrzan pa je primijenio "valsalva manevar", čime je podsticao vraćanje krvi s periferije prema centru.

"Ubrzo je i ona postala stabilna. Nakon toga sam popunio raport za oba pacijenta, a svi su bili zahvalni na intervencijama. Nakon toga još dva sata smo sjedili u avionu, gdje sam išao od jednog do drugog pacijenta i pratio njihovo stanje. Autobus je došao do aviona i prebacio nas na aerodrom, gdje smo evo već tri dana zatvoreni i čekamo letove", izjavio je sagovornik.

Letovi koji su bili planirani za 12 časova ponovo su otkazani, a putnici i Rešidović sada čekaju let u 20 časova kako bi se vratili u BiH. Rešidović je nakon diplomiranja na SSST otišao u Istanbul pa za Dubai, gdje je nastavio edukaciju.

