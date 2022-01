Prognoza vremena za naredne dane: Promjenjivo sa sunježicom i snijegom

U Republici Srpskoj narednih dana biće promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme, u nižim predjelima sa susnježicom, a u višim i na planinama sa snijegom, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Anadolija/Samir Jordamović

U Republici Srpskoj danas je preovladavalo pretežno sunčano, u centralnom pojasu do istoka promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme, sa slabim do umjerenim severnim vjetrom, na planinama jakim, a na jugu umjerenom burom.

Temperatura u 13.00 časova: Kalinovik i Čemerno minus tri, Gacko minus dva, Sokolac i Han Pijesak minus jedan, Mrakovica i Srebrenica jedan, Rudo tri, Foča četiri, Bileća pet, Bijeljina i Ribnik šest, Novi Grad sedam, Banjaluka, Doboj i Trebinje osam, Prijedor i Srbac devet stepeni.

Prema večeri novo naoblačenje sa sjevera bi u noći na nedjelju moglo dati slabu kišu u Posavini, Semberiji i Podrinju, a na planinama slab snijeg.

Sutra ujutro biće promjenljivo do pretežno oblačno i suvo, jedino u centralnom planinskom pojasu može biti kratkotrajno slabog snijega, dok će na sjeverozapadu i jugu biti pretežno vedro.

Tokom dana očekuje se smanjenje oblačnosti i sve više sunčanih perioda, osim na istoku gdje će biti umjerene oblačnosti.

Dnevna temperatura vazduha biće u porastu u odnosu na danas.

Jutarnja temperatura iznosiće od minus dva do četiri, u višim predjelima od minus osam, a dnevna od pet do 10, na sjeveru i jugu do 13, u višim predjelima od jedan stepen Celzijusev.

Duvaće slab jugozapadni i zapadni vjetar.

U ponedjeljak, posljednji dan januara, jutro će biti malo do umjereno oblačno, hladno uz mraz, a prijepodne biće i kraćih sunčanih intervala.

Tokom dana i popodne očekuje se jače naoblačenje sa zapada koje donosi padavine, u nižim predjelima sa kišom i susnježicom, dok će u višim predjelima i na planinama padati snijeg.

Dnevna temperatura vazduha iznosiće od dva do sedam, na sjeveru i jugu do devet stepeni, u višim predjelima od nula stepeni.

U utorak, prvi dan februara biće oblačno, ujutro sa slabim padavinama od centralnog pojasa ka istoku. U nižim predjelima biće susnježice, a u višim i na planinama snijeg, uz ponegdje formiranje manjeg snježnog pokrivača, na planinama umjerenog.

Poslijepodne očekuje se prestanak padavina uz raslojavanje oblačnosti, jedino na krajnjem istoku ostaje oblačno sa slabim snijegom.

Dnevna temperatura iznosiće od dva do sedam, u višim predjelima od minus tri stepena Celzijuseva.

U srijedu, 2. februara, ujutro i tokom dana biće pretežno oblačno, povremeno sa slabim padavinama, u nižim predjelima očekuje se susnježica, a u višim krajevima i na planinama snijeg.

Uveče i tokom noći na četvrtak, 3. februar padavina će biti od centralnih krajeva ka istoku, dok će na jugu biti uglavnom suvo sa sunčanim periodima.

Dnevna temperatura vazduha iznosiće od dva do sedam, na jugu do 10, u višim predjelima od minus tri stepena Celzijuseva.