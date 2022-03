Svjetski dan voda - Stručnjaci tvrde: Život bez podzemnih voda ne bi bio moguć

Podzemna voda je gotovo sva tečna slatka voda u svijetu, a stručnjaci tvrde da život ne bi bio moguć bez podzemnih voda, saopštio je Institut za zdravlje i bezbjednost hrane iz Zenice povodom Svjetskog dana voda, 22. marta koji je ove godine posvećen podzemnim vodama.

Izvor: Mondo - Dragana Božić

Podzemna voda se nalazi pod zemljom u izdanima, geološkim formacijama od stijena, pijeska i šljunka koje zadržavaju značajne količine vode.

Te vode napajaju izvore, rijeke, jezera i močvare i prodiru u okeane. Uglavnom se obnavljaju kišom i snježnim padavinama koje se infiltriraju u tlo.

One su od ključne važnosti za zdravo funkcionisanje ekosistema, kao što su močvare i rijeke. Prekomjerna eksploatacija podzemnih voda može dovesti do nestabilnosti i slijeganja zemljišta, a u priobalnim područjima i do prodora morske vode ispod kopna.

Podzemne vode se mogu izvući na površinu pomoću pumpi i bunara. Gotovo sva tečna slatka voda na svijetu je podzemna voda, koja omogućava snabdijevanje pitkom vodom, sanitarnih sistema, poljoprivrede, industrije i ekosistema. Život ne bi bio moguć bez podzemnih voda, tvrde stručnjaci.

Podzemne vode odigraće ključnu ulogu u prilagođavanju klimatskim promjenama, pa se mora zajednički raditi na održivom upravljanju ovim dragocjenim resursom, itiču iz zeničkog Instituta.

Većina sušnih područja svijeta u potpunosti zavisi o podzemnim vodama.

Podzemne vode se prekomjerno koriste u mnogim područjima, gdje se više vode zahvata iz akvifera nego što se obnavlja kišom i snijegom. Kontinuirano prekomjerno korištenje na kraju dovodi do iscrpljivanja resursa.

One su zagađene u mnogim područjima i remedijacija, odnosno oporavak je često dug i težak proces. To povećava troškove obrade podzemnih voda, a ponekad čak i onemogućava njihovu upotrebu.

Ključne poruke kampanje Svjetskog dana voda 2022. godine su da su podzemne vode nevidljive, ali je njihov uticaj svuda vidljiv.

Podzemne vode moraju biti temeljno istražene, analizirane i praćene, jer se ne može upravljati onim što nije izmjereno.

Postoje ograničenja za korištenje podzemnih voda, kao što su njihov kvalitet i visoki troškovi zahvatanja. One i nisu uvijek dostupne u dovoljnim količinama na mjestima gdje postoji najveća potražnja ljudi za vodom.

Na primjer, regija Azije i Pacifika ima najnižu dostupnost vode po glavi stanovnika u svijetu, a predviđa se da će se korištenje podzemnih voda u regiji povećati za 30 odsto do 2050, navode iz Instituta.