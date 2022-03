Narednih dana kišovito i hladnije, moguća susnježica i snijeg na planinama

U Republici Srpskoj će narednih dana biti oblačno vrijeme sa kišom u većini krajeva, dok će temperatura vazduha biti u padu, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Sutra, prvog dana aprila, biće oblačno sa kišom, obilnijom na jugu i jugozapadu, uz pojačan vjetar, pljuskove i grmljavinu ponegdje.

Temperatura će biti u padu, što će uveče usloviti da u i višim predjelima na planinama bude snijega, a moguće je da se u toku noći ponegdje i u nižim krajevima pojavi susnježica.

Vjetar će biti slab do umjeren, u južnim predjelima umjeren do jak južnih smjerova, poslijepodne na jugu, jugoistoku i istoku jak, na udare olujno jugo.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od jedan do sedam, na jugu do 10, a maksimalna od četiri do 11, lokalno na sjeveru i jugu i do 15, u višim predjelima i na planinama od dva Celzijusa.

U subotu, 2. aprila, i dalje će biti oblačno sa kišom u većini krajeva, obilnijom na jugu i jugozapadu, uz pojačan vjetar, pljuskove i grmljavinu ponegdje.

Na planinama i u višim predjelima očekuje se slab snijeg, a u nižim krajevima ponegdje susnježica.

Uveče će doći do postepenog smanjenja intenziteta padavina, u južnim predjelima i dalje mjestimično sa kišom, a u sjevernim uglavnom suvo.

Minimalna temperatura vazduha od jedan do sedam, na jugu do 10, a maksimalna od četiri do 11 stepeni, u višim predjelima i na planinama od dva Celzijusa.

U nedjelju, 3. aprila, jutro će biti mjestimično oblačno sa slabom kišom i hladno. Tokom dana će na sjeveru oblačno i uglavnom suvo, u centralnim predjelima i jugu povremeno sa padavinama i pljuskovima, u nižim predjelima sa kišom, u višim predjelima i na planinama moguć slab snijeg.

Na jugu će biti uslova za grmljavinu, a uveče će biti pretežno suvo uz smanjenje oblačnosti.

Minimalna temperatura vazduha biće od nula do pet, u planinskom pojasu od minus tri, a maksimalna od tri do osam, u višim predjelima i na planinama od minus jedan Celzijus.

U ponedjeljak, 4. aprila, u toku noći i ujutro biće oblačno, ali suvo i hladno. Tokom dana će na sjeveru biti oblačno i uglavnom suvo, a u centralnim predjelima i jugu povremeno sa padavinama i pljuskovima, u nižim predjelima ponegdje sa kišom.

Minimalna temperatura vazduha od nule do pet stepeni, u planinskom pojasu od minus tri, a maksimalna temperatura vazduha od tri do osam, u višim predjelima i na planinama od minus jedan Celzijusa.