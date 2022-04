Stanivuković: Most u Česmi može da počne da se gradi ovog ljeta

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković pozvao je danas "Puteve Republike Srpske“ da raspišu javnu nabavku, a sve kako bi gradnja mosta u naselju Česma mogla da otpočne već na ljeto.

Razgovarali su, kaže gradonačelnik, sa ljudima iz RUGIPP-a i sa svima onima koji se bave zakazivanjem javne rasprave, a sve kako bi odredili cijenu zemljišta na toj lokaciji.

"April je vrijeme kada je predviđen rok za to", rekao je Stanivuković.

Poručio je da je gradska administracija razgovarala sa mještanima o svemu ovome.

"April je mjesec kada će biti završeni imovinsko–pravni odnosi kada ćemo mještanima naselja Česma i Kumsale predstaviti projekat, idejno rješenje i projektnu dokumentaciju, pokazaćemo im kako će da izgleda sam most", ističe.

Posebno napominje kako su već sada stečeni uslovi da preduzeće "Putevi Republike Srpske" raspišu javnu nabavku, koja traje oko dva mjeseca.

"Zbog toga, prema našim procjenama, u julu možemo da očekujemo da bude izabran najbolji ponuđač i da u toku ljeta počnu radovi na izgradnji mosta, koji mještani čekaju još od 2014. godine. Nadamo se da neće biti žalbi", kaže.

Podsjetio je kako grad značajno učestvuje u ovom projektu.

"Grad je izdvojio 1,5 miliona KM za projekat i idejno rješenje, te za imovinsko pravne odnose. Uradili smo sve što je do nas. Kada govorimo o imovinsko – pravnim odnosima, sve što je do Grada je završeno. Imate dio institucija na državnom nivou koji treba da završe proceduru, ali to ne predstavlja prepreku da raspišu tender ili javnu nabavku", zaključio je gradonačelnik.

