Evo kakvo nas vrijeme očekuje za 1. maj

U nedjelju, 1. maja, u prvom dijelu dana biće sunčano i prijatno toplo, dok se poslije podne očekuje naoblačenje i kiša, prvo na jugu i u centralnom pojasu, a potom i sjevernim predjelima, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Već oko podneva očekuje se postepeno naoblačenje na jugu i u centralnom pojasu koje donosi povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, koje poslije podne zahvata i sjeverne krajeve. Suvo i sunčano vrijeme biće samo na krajnjem jugu.

Minimalna temperatura vazduha biće od dva do devet, na jugu do 12, a maksimalna temperatura vazduha od 19 do 24, u višim predjelima od 14 stepeni Celzijusa.

U Republici Srpskoj u naredna četiri dana očekuje se promjenljivo vrijeme, oblačno i svježije sa povremenom kišom.

Sutra će na jugu i zapadu biti pretežno sunčano uz malo oblaka, a na istoku uz više oblaka i povremene sunčane periode.

Poslije podne sa istoka oblačnost donisi povremenu prolaznu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom u većini predela, dok će na sjeverozapadu i krajnjem jugu biti pretežno suvo.

Minimalna temperatura vazduha biće od šest do 12, u višim predjelima od jedan stepem, a maksimalna temperatura vazduha od 17 do 24, u višim predjelima od 12 stepeni Celzijusa.

U ponedjeljak, 2. maja, biće oblačno i svježije sa kišom.

Na istoku će u prvom dijelu dana biće pretežno suvo, dok će kiša prvo zahvatiti južne i zapadne krajeve, dok će poslijepodne padavine jačati i zahvatiri većinu predjela.

Minimalna temperatura vazduha biće od sedam do 12 stepeni, u višim predjelima od četiri stepena, dok će maksimalna temperatura vazduha biti od 16 do 21, na jugu do 23 stepena, a u višim predjelima od 10 stepeni Celzijusa.

U utorak, 3. maja će na sjeveru biti oblačno i svježije, na sjeverozapadu ponegdje sa kišom, a na jugu sunčano i toplo.

Tokom dana biće mjestimično sa kišom u većini predjela, uveče prestaje da pada kiša ali ostaje pretežno oblačno vrijeme.

Minimalna temperatura vazduha će biti od sedam do 12, u višim predjelima od četiri, dok će maksimalna temperatura vazduha biti od 16 do 21, a u višim predjelima od 10 stepeni Celzijusa.