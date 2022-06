Udruženje veterana najavilo proteste u srijedu: Traže registar boraca i boračkih naknada

Neki od zahtjeva su i odlazak u penziju sa 58 godina starosti, potpuno oslobađanja troškova liječenja za I i II boračku kategoriju, povećanje mjesečnog boračkog dodatka na pet maraka po mjesecu učešća u ratu...

Tri mjeseca nakon posebne sjednice parlamenta Srpske na kojoj se raspravljalo o problemima boračke kategorije, Udruženje veterana odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske poručuje da se ništa nije promijenilo od tada do danas, zbog čega u sredu organizuju masovne proteste u Banjaluci, javlja Srpskainfo.

I dok jedni smatraju da su protesti boraca opravdani, drugi sve to prepisuju izborima tvrdeći da iza svega stoji „politika“.

"Nema politike", poručuje potpredsjednik Udruženja veterana Republike Srpske, Nedeljko Klincov koji ističe da je jedini cilj protesta poboljšanje materijalnog statusa boračke kategorije.

On kaže da se ovo Udruženje ne bavi politikom, ali da ne mogu zabraniti nikome da ih javno podrži, kao što je to učinila opozicija na prošloj posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, koja je bila posvećena borcima.

Klincov ističe da oni ostaju pri svojim zahtevima od ranije, a to je da se objavi registar svih boraca, kao i registar davanja naknada, kako bi se izbjegle zloupotrebe.

Klincov je iznio više zahtjeva koji se odnose i na poboljšanje statusa boraca, poput odlaska u penziju sa 58 godina starosti, potpunog oslobađanja troškova liječenja za I i II boračku kategoriju, i povećanja mjesečnog boračkog dodatka na pet maraka po mjesecu učešća u ratu, sahranjivanje boraca o trošku države, ali i uklanjanja nepravdi i zloupotreba.

"Tražimo i reviziju registra boraca. Sve to su zahtjevi koji su sadržani u našoj rezoluciji koju smo još prije dvije godine uputili svim institucijama Srpske. Međutim, ni jedan naš zahtjev nije ispunjen do sada i došli smo do zida", tvrdi Klincov.

On dodaje da je odnos prema boračkoj populaciji i dalje maćehinski, jer su borci dovedeni na ivicu egzistencije.

Klincov kaže da već godinu dana pokušavaju na demokratski, parlamentarni način da se dogovore sa nadležnim institucijama Srpske kako da se poboljša materijalni položaj demobilisanih boraca, porodica poginulih i Ratnih vojnih invalida.

Međutim, dodaje on, nisu naišli na pozitivne odgovore. Klincov podsjeća da su prošle godine organizovali manji protest, kao vid upozorenja vlastima, ali da ni to nije dalo efekta.

"Pokrenuli smo inicijativu da se održi posebna tematska sjednica NSRS, na kojoj bi se raspravljalo o teškom materijalnom položaju boračke kategorije. Međutim, ni ta sjednica nije imala nekog posebnog efekta, već se pretvorila u običnu farsu. Formirana je jedna radna grupa ispred NSRS koja je trebala da analizira prijedloge boračkih organizacija, saveza i udruženja i predloži rješenje za poboljšanje statusa boračkih kategorija. Do danas nisu uradili ništa", tvrdi Klincov.

On ističe da je Udruženje veterana ovim završilo sa institucionalnom borbom za svoja prava i sada prelaze na vaninstitucionalnu borbu.

Klincov kaže da je Udruženje veterana donijelo odluku da u srijedu, 22. juna, u 12 časova, organizuju veliki skup u parku Mladen Stojanović u Banjaluci na koji će doći borci iz cijele Srpske.

"Očekujemo veliki odziv boraca jer je dosta lokalnih udruženja potvrdilo da će nam se pridružiti. Naš plan je da se okupimo u parku, gdje će se okupljenima obratiti samo predstavnici boračkih udruženja. Ukoliko dođe neko od političara, nećemo mu dati da se obrati", pojašnjava Klincov.

On dodaje da će nakon obraćanja predstavnika boračkih udruženja, okupljeni borci krenuti ka Palati Republike gdje planiraju da upute zahtjev predsjednici Srpske, Željki Cvijanović da pod hitno obezbijedi da se u NSRS raspravlja o boračkim problemima, ali ne na način kako je to učinjeno prošli put.

S obzirom na to da je za srijedu zakazana i redovna sjednica NSRS, Klincov ističe da će, ukoliko se Cvijanovićeva ogluši o njihove zahtjeve, otići pred parlament Srpske i neće se povući dok se ne uvaže njihovi zahtjevi.

"Pozivamo i vlast da nas podrži i dođe na naše proteste. Ne možemo zabraniti nikome da dođe i podrži nas", poručio je Klincov.

S druge strane član odbora za boračko-invalidsku zaštitu u NSRS i narodni poslanik Socijalističke partije, Milan Tubin tvrdi da najavljeni skup nema veze sa problemima boračke kategorije već je isključivo politički instruisan.

"Odgovorno tvrdim da ovaj skup nema veze sa radom Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS i nas u Odboru, već je više politički bunt. Ova ekipa koja predvodi Boračku organizaciju, odnosno veterani, su pod apsolutnom kontrolom SDS i PDP. Šta god da mi učinimo oni će opet izaći na ulicu i protestvovati jer je izborna godina", tvrdi Tubin.

On je optužio Udruženje veterana da se bore za prava SDS i PDP, a ne boraca. Tubin kaže da je vlast u Srpskoj učinila koliko je mogla da se poboljša materijalni status boraca. Tubin kaže da je svestan da to nije dovoljno, ali da Srpska nije u mogućnosti trenutno da da više od toga.

"Ispunjeno je sve što se moglo ispuniti. Čak su uvedene i neke nove stavke i obezbjeđena dodatna sredstava za borce. Bilo bi lijepo od Udruženja veterana da malo razgovaraju, da se strpe i da se politički ne svrstavaju", tvrdi Tubin.

Dio boračkih udruženja već duže vrijeme javno negoduje zbog teškog materijalnog položaja u kojem se nalaze demobilisani borci Vojske Republike Srpske, porodice poginulih i RVI.

Predsjednik BORS, Radan Ostojić ističe da je upoznat sa najavljenim protestom u Banjaluci jer im je Udruženje veterana prije desetak dana poslalo dopis u kojem ih je obavijestilo o svojim namjerama.

On kaže da na nivou BORS nije donesena nikakva zvanična odluka o tome da li će podržati proteste, već je na borcima da sami odluče pojedinačno ko želi da ide na proteste a ko ne.

"Imamo sjednicu Predsjedništva BORS na kojoj će se pričati i o tome. Međutim, jedino je skupština BORS nadležna da donese odluku o protestima i slično. Neću da govorim u ime skupštine jer nisam ovlašten za tako nešto. Boračku organizaciju je do sunovrata i ivice ambisa dovelo to što je unazad 7-8 godina vladala samovolja i apsolutizam jednog čovjeka, koji je donosio odluku umjesto organa BORS. Ja neću biti takav, već ću poštovati odluke organa BORS", istakao je Ostojić.

