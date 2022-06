Kriza u gradskom prevozu: Stanivuković je spreman da potpiše subvenciju za jul, ali...

Gradonačelnik Draško Stanivuković kazao je da u ovom trenutku još nema stav skupštinske većine u vezi sa situacijom u javnom prevozu, te da očekuje njihov odgovor do kraja radnog dana.

Izvor: Mondo - Vedran Šečvuk

Kako je napomenuo – da bi dala „zeleno svjetlo“ za subvencije za jul gradska administracija mora dobiti garancije skupštinske većine da će novi cjenovnik biti izglasan i da će Grad određeno vrijeme sufinansirati javni prevoz, a kada ne bude imao više kapaciteta za to – da na snagu stupi novi cjenovnik.

"Kako bi sutra nastavili sa radom, prevoznici traže da im gradonačelnik potpiše izjavu da će oni imati plaćenu subvenciju za jul. Ja to mogu potpisati, ali šta ćemo sa avgustom. Tako samo produžavamo agoniju, nakratko prolongiramo ovaj problem jer Gradska uprava ne može bez Skupštine Grada i novog cjenovnika, prema kojem Grad preuzima teret poskupljenja na sebe u iznosu od 80 odsto", kazao je gradonačelnik u izjavi dostavljenoj medijima.

Ponovio je da je Gradska uprava spremna da preuzme jul, ali da mora dobiti termin održavanja vanredne sjednice o javnom prevozu i kada će biti izglasani novi uslovi prevoza na teritoriji grada Banjaluke.

"Dakle, moramo da usvojimo kompletnu odluku, ne pristajemo na to da kažu da mi plaćamo dva mjeseca pa ćemo kasnije sjesti i vidjeti šta dalje. Na to ne mogu pristati na osnovu ranijeg iskustva sa ovom političkom situacijom u Skupštini", naveo je on.

Napomenuo je da se danas mora donijeti odluka.

"Do kraja radnog dana strpljivo čekam njihov stav i tada ću moći da se obratim građanima ili sa dragi građani dobili smo garancije, Skupština se obavezala, Grad će isfinansirati jul, dogovorili smo…ili dragi građani, osjećam se tužno, žao mi je ali dio odbornika je na moru ili nemaju stav svoje stranke i ja se ne mogu prevoznicma obavezati na nešto što nemamo snage da sami ispoštujemo", zaključio je gradonačelnik.

Predsjednik Skupštine Grada Mladen Ilić na pitanje Monda da li će doći do sastanka ili dogovora o javnom prevozu u toku dana, kratko odgovorio: "Ne znam još".

Predsjednik Skupštine Udruženja saobraćaja i veza Republike Srpske i direktor ''Autoprevoza" Dejan Mijić jutros je izjavio da ih iz Gradske uprave još niko nije zvao.

"Niko nas iz Gradske uprave nije zvao, niti se javlja. Od sutra nema vožnje, ako se nešto ne promijeni", rekao je Mijić.

(Mondo)