Na Bjelašnici jutros minus jedan stepen

U pojedinim gradovima BiH jutros su izmjerene neuobičajeno niske temperature za ovo doba godine.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Prema podacima AccuWeather-a, u Sarajevu je jutros temperatura iznosila osam stepeni Celzijusovih, dok je na Bjelašnici oko šest sati izmjeren minus jedan stepen, prenosi portal Kliks.

Međutim, ovo osvježenje biće kratkog daha, obzirom da se već u toku današnjeg, a značajnije u narednim danima, očekuje rast temperatura.

Tako se već sutra očekuje sunčano vrijeme, uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 33 stepena Celzijusova.

U četvrtak se u BiH očekuje sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih.