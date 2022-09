Toplotna kriza u Banjaluci: Toplana nema dovoljno sječke, a "Elektrokrajina" zabranila prolaz kamionima

Predstavnici Gradske uprave kažu da je preduzeće "Šume Srpske" isporučilo samo manji dio do sada ugovorene sječke za grijanje banjalučkoj "Eko toplani", a da drugi problem predstavlja to što "Elektrokrajina" ne dozvoljava prolaz kamionima do Toplane.

Izvor: MONDO/ Vedran Ševčuk

Gradski menadžer Bojan Kresojević rekao je da je "Elektrokrajina" krajem prošle godine, tačnije, kada je završena grijna sezona, zatvorila prolaz za kamione koji kroz prostor ovog preduzeća voze drvnu sječku u "Eko toplanu" i da ga još uvijek ne dozvoljava.

"U pitanju je pravno ugovorni odnos između dva preduzeća, a Elektrokrajina je odlučila jednostrano da ne poštuje taj ugovor", odgovorio je Kresojević na pitanje zašto Grad ranije nije reagovao.

Sada je krajnje vrijeme, nastavlja on, jer uskoro počinje sezona grijanja koja je dovedena u pitanje.

Kresojević kaže da u kotlovima toplane trenutno uopšte nema sječke i da grijanje u Banjaluci, kada bi danas počela sezona, ne bi imala ni "Elektrokrajina", ni zgrada Vlade Republike Srpske.

U "Elektrokrajini" navodno tvrde da im je prolaskom kamiona načinjena šteta. Problem je što je to za sada jedini način da se u "Eko toplane" dostavi gorivo za grijanje 60.000 Banjalučana, jer ne postoji drugi pristupni put za toplanu izgrađenu u martu 2018. godine.

Direktor "Elektrokrajine" Dragan Čavić zakazao je povodom tvrdnji iz Gradske uprave pres konferenciju u 13 časova.

Iz preduzeća "Eko toplana" ranije je saopšteno da se isporuka energenata ne odvija po ugovoru koje imaju sa strateškim partnerom JPŠ "Šume Republike Srpske", te da je iz tog razloga upitan početak sezone grijanja u Banjaluci.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS nakon toga pozvalo je preduzeće "Šume Srpske" da ispoštuje ugovor o isporuci energenata toplanama.

Od do sada ugovorenih 54.000 metara kubnih drvnog sortimenta, "Šume" su isporučile 47 odsto ugovorom predviđene količine.

Direktor "Šuma Republike Srpske" Slaven Gojković izjavio je da sezona grijanja u Banjaluci neće doći u pitanje kada je riječ o obezbjeđivanju drvnog sortimenta i da je šumskim gazdinstvima naloženo da obezbijede dovoljnu količinu odgovarajućeg energenta.

