Ministarstvo prosvjete: Škole imaju dovoljno energenata za grijanje

Ministarstvo prosvjete tvrdi da škole u Srpskoj imaju dovoljno energenata za grijanje u predstojećoj sezoni.

Izvor: Shutterstock

U odgovoru koji smo dobili na pitanja o problemu nabavke energenata u školama, o kojima je Mondo ranije pisao, u Ministarstvu prosvjete i kulture RS tvrde da sve škole u Srpskoj imaju dovoljno energenata za početak grijne szone.

"Ministarstvo prosvjete i kulture obezbjeđuje sredstva za grijanje osnovnih škola, a jedinice lokalnih samouprava obezbjeđuju sredstva za grijanje srednjih škola. Sve osnovne škole u Republici Srpskoj imaju obezbijeđene dovoljne količine energenata i sve je spremno za početak sezone grijanja u osnovnim školama. Vlada Republike Srpske obezbijedila 2.307.468,00 KM za finansiranje energenata za grijanje osnovnih škola u Republici Srpskoj do kraja 2023. godine", rekli su za Mondo u ovom ministarstvu.

Navode da u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju jedinice lokalnih samouprava dužne su da obezbjeđuju sredstva za sve materijalne troškove, a koje podrazumijevaju i sredstva za grijanje srednjih škola.

"Prema našim informacijama sve je spremno i za sezonu grijanja u srednjim školama u Republici Srpskoj", kažu u Ministarstvu prosvjete.

Podsjećamo, prema podacima istraživanja do kojih je došao Unicef, većina škola u BiH nema alternativu za grijanje ukoliko dođe do nestašice energenata. Takođe, informacije do kojih je Mondo došao u razgovoru sa predsjednicima Aktiva direktora osnovnih škola banjalučke i dobojske regije pokazuju da škole ipak imaju problema sa nabavkom energenata za grijanje, upravo zbog nestašice, najčešće peleta i uglja.

(Mondo)