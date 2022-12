Na radost svih mališana: Sveti Nikola i Djed Mraz u gradskim autobusima u Banjaluci (FOTO)

Mališani i svi drugi putnici danas su imali priliku da se druže sa Svetim Nikolom i Djed Mrazom koji su se, već tradicionalno, povodom Nikoljdana, slave preduzeća "Autoprevoz", vozili sa putnicima uz besplatne vožnje na linijama 10, 2, 13A i 17.

Izvor: Grad Banjaluka

Uz praznično raspoloženje i vedar duh, prazničnoj vožnji pridružio se i gradonačelnik Draško Stanivuković, koji je rekao da Banjaluka ide u susret najljepšim i najradosnijim praznicima, te da je i Gradska uprava pripremila darove za najmlađe ali i za najstarije građane.

"Banjaluka je porodica i zato prevoz za penzionere sa najnižom penzijom i u narednoj godini ostaje besplatan, dok će za ostale penzionere kao i do sada biti povoljniji. Prevoz ostaje besplatan i za srednjoškolce i studente iz višečlanih porodica", rekao je Stanivuković.

Napomenuo je da su povodom Svetog Nikole za najmlađe građane pripremljeni paketići, te besplatne karte za Gradski olimpijski bazen.

Gradonačelnik je pozvao najmlađe građane da se sutra, 17. decembra od 17.00 časova pridruže besplatnom klizanju, gdje ih pored sjajne zabave u centru grada, očekuju i druga brojna iznenađenja.

Direktor preduzeća „Autoprevoz“ Dejan Mijić rekao je da ovo preduzeće već 14 godina tradicionalno priređuje prazničnu vožnju, tokom koje obraduje svoje vijerne putnike.

"Povodom krsne slave našeg preduzeća Svetog Nikole, za naše putnike pripremili smo sjajnu prazničnu atmosferu, ali i različite poklone, među kojima su besplatne mjesečne karte,slatkiši, suveniri i nadam se da će naši putnici biti zadovoljni", rekao je Mijić.

Podsjećamo, trasa putovanja autobusa kretala se linijom broj 10 od Autobuske stanice do Obilićeva”, te je u 10 časova ponovo krenula sa stajališta Orlovački put, Obilićevo, linijom broj 17 do Nove bolnice.

Odmah nakon toga, u 10.30 časova, autobus je nastavio svoju prazničnu vožnju sa stajališta Nova bolnica linijom 13A do Barlovaca. Sa stajališta Barlovci praznični autobus krenuo je u 11.20 časova, te je nastavio linijom 13A do Zalužana, pa sve do Trna.

Dodatno, iz ovog preduzeća poručuju da linijom broj 2 sa stajališta Trna u 11.45 časova autobus se kreće do centra grada, tačnije stajališta kod Pošte, a u 12.15 časova je planirano isključenje autobusa na stanici u centru grada.