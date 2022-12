ŽRS planiraju da uklone 90 neadekvatnih pružnih prelaza

S ciljem veće bezbjednosti saobraćaja i zaštite ljudskih života “Željeznice RS” u narednom periodu planiraju da uklone skoro 90 neadekvatnih putnih prelaza na prugama širom Republike Srpske.

U Ministarstvu saobraćaja i veza RS kažu da je shodno zakonskoj regulativi u svim opštinama i gradovima kroz koje prolazi željeznička pruga neophodno smanjiti broj putnih prelaza, odnosno dovesti ih na propisno rastojanje između dva uzastopna putna prelaza.

Pojašnjavaju da je Zakonom o “Željeznicama RS”, koji je donesen 2017. godine definisano da razmak između dva uzastopna putna prelaza ne može biti manji od dva kilometra te da je realizacija uređenja prelaza predviđena do 2027. godine.

"Takođe u preporukama iz izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora RS iz novembra 2021. godine predloženi su putni prelazi za ukidanje i analizom je utvrđeno da oko 85 odsto njih ne zadovoljava zakonske osnove za postojanje", naveli su u resornom ministarstvu.

Dodaju da ŽRS od usvajanja zakona intenzivno radi na smanjenju ukupnog broja putnih prelaza te da svake godine šalju obavještenja nadležnim gradskim i opštinskim odjeljenjima o predloženim prelazima za ukidanje te insistiraju na tome da se lokalne zajednice uključe u rješavanje ove problematike, što je zajednička obaveza.

"U proteklom periodu na teritoriji Stanara ukinuta su tri putna prelaza te po jedan u Šamcu i Doboju. Neophodna je veća angažovanost i saradnja, kako lokalnih zajednica kroz koje prolazi pruga tako i upravljača puta", kažu u Ministarstvu saobraćaja i dodaju da su u prethodnih desetak godina “Željeznice RS” u podizanje nivoa bezbjednosti i osiguranje putnih prelaza uložile oko četiri miliona KM.

U ministarstvu dalje navode da je i pored svega navedenog neophodna maksimalna odgovornost i poštovanje propisa svih učesnika u saobraćaju.

"Na prugama u Srpskoj nema neobezbijeđenih prelaza ali nažalost svi smo svjedoci da ni najsavremenije osiguran prelaz ne može sačuvati živote, ukoliko ne postoji odgovornost i svijest svakog učesnika u saobraćaju. Ni u jednom vanrednom događaju na putnim prelazima nije utvrđena odgovornost ŽRS nego drugih učesnika", rekli su u ministarstvu.

Iako uklanjanje prelaza za cilj ima isključivo bezbjednost mještani pojedinih naselja protive se tome. U Omarskoj kod Prijedora tvrde da su spremni na proteste, ali i obustavu saobraćaja ukoliko se sruši sporni prelaz na području njihove mjesne zajednice.

"Prelaz koji je predviđen da se ruši je u zaseoku Prcaći, postoji od kada i pruga, duže od pola vijeka i nikada se ništa sporno nije dogodilo. Nije stradala ni stoka, a kamoli čovjek. Kome je palo na pamet da ga ruši ne znamo, ali za oko 30 domaćinstava to bi bio veliki problem jer je taj prelaz jedini put do njihovih njiva i šuma. Alternativni pravac je kilometrima duži, plus što nema mosta na potoku koji bi u tom slučaju morali preći", rekli su u mjesnoj zajednici Omarska i dodali da su trenutno uspjeli stopirati rušenje, ali ŽRS insistira na tome.

Broj prelaza planiran za zatvaranje



pruga Šamac - Doboj

Šamac 4

Modriča 9

Doboj 4



pruga Petrovo Novo - Doboj

Petrovo 3

Doboj 4



pruga Doboj - Novi Grad

Doboj 3

Prnjavor 4

Čelinac 2

Banjaluka 9

Prijedor 16

Novi Grad 15



pruga Volinja - Dobrljin - Novi Grad 9

pruga Novi Grad - Blatna 6

