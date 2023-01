MUP pozvao na mir i dostojanstvo: U svečanom defileu 2.500 učesnika i zastava dugačka 500 metara

U svečanom defileu u Istočnom Sarajevu povodom Dana Republike učestvovaće 2.500 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, a biće razvijena zastava Republike Srpske dugačka 500 metara, izjavio je načelnik Uprave za obezbjeđenje ličnosti i objekata Borislav Šarić.

Šarić, koji je i zamjenik rukovodioca Štaba MUP-a "Dan Republike 2023", rekao je da je danas u Istočnom Sarajevu generalna proba pripadnika MUP-a i završne pripreme za sutrašnji Dan Republike.

"U svečanom defileu učestvovaće i 37 ešalona. Organizovanje svih aktivnosti oko obilježavanja Dana Republike veliki je zadatak i bezbjednosni izazov za MUP Srpske", rekao je Šarić za Radio-televiziju Republike Srpske.

On je pozvao sve građane Republike Srpske da dođu u Istočno Sarajevo i da Dan Republike proslave u miru i dostojanstveno.

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske pozvalo je sve građane Srpske da sutra dođu u Istočno Sarajevo i Dan Republike proslave u miru i dostojanstveno, istakavši da tim povodom preduzima pojačane mjere bezbjednosti radi održavanja povoljnog stanja bezbjednosti.

Građanima koji budu željeli da sutra prate svečani defile u 14.00 časova u Istočnom Sarajevu MUP savjetuje da poštuju naredbe policijskih službenika na terenu, kao i da sa sobom ne nose pirotehnička sredstva i druge opasne predmete.

Iz MUP-a savjetuju građanima da zbog lakšeg kretanja i izbjegavanja stvaranja gužvi ne nose ruksake i torbe, ali da svakako uz sebe imaju neki identifikacioni dokument.

S ciljem preduzimanja bezbjednosnih mjera i radnji povodom nastupajućih praznika ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske izdao je naredbu o zabrani prevoza eksplozivnih materija u drumskom saobraćaju na području grada Banjaluke, osim za prevoz pirotehničkih sredstava za najavljene vatromete danas.

Zabrana se odnosi i na prevoz eksplozivnih materija u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske 9. januara do ponoći.

Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice za navedeni period neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija.

Radi bezbjednog održavanja Dana Republike, 9. januara zabranjuje se saobraćaj za teretna vozila iznad tri i po tone ukupne mase, osim teretnih vozila javnih i komunalnih službi i vozila koja će biti angažovana na aktivnostima povodom obilježavanja svečanosti.

Zabrana će biti na snazi danas od 14.00 do 21.00 časova u Banjaluci na svim ulicama na području grada, osim dionica magistralnog puta - Manjačkih ustanika, Omladinska, Krajiških brigada /istočni tranzit/ i magistralnog puta koji prolazi Bulevarom vojvode Stepe Stepanovića, Bulevarom vojvode Petra Bojovića, Bulevarom Srpske vojske, te ulicama Knjaza Miloša, Branka Popovića /zapadni tranzit/.

Takođe, zabranjen je i saobraćaj za teretna vozila iznad 3,5 tona ukupne mase na području opština Istočna Ilidža i Istočno Novo Sarajevo, osim teretnih vozila javnih i komunalnih službi i vozila koja će biti angažovana na aktivnostima povodom obilježavanja svečanosti.

Zabrana je na snazi danas od 12.00 do 17.00 časova i sutra od 7.00 do 20.00 časova na svim putevima i ulicama na područjima opština Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža.

Od ove zabrane izuzet je dio magistralnog puta dionica Dobrinja jedan - Krupačke stijene i dionica regionalnog puta Vraca-Dobrinja četiri /ulice Vojvode Radomira Putnika i Ive Andrića/.

Povodom proslave Dana Republike u Banjaluci je danas od 9.00 do 16.00 časova na snazi obustava saobraćaja u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice Marije Bursać i od 12.00 do 20.00 časova u Aleji Svetog Save, dio od Gundulićeve do Bulevara srpske vojske.

Sutra će od 7.00 do 12.00 časova saobraćaj biti obustavljen u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice Marije Bursać.

Predstavnike medijskih kuća, druge subjekte, kao i građane iz MUP-a podsjećaju da je radi bezbjednosti učesnika sutra na području grada Istočno Sarajevo zabranjena upotreba dronova.

