Dodik će prisustvovati defileu u Istočnom Sarajevu: "Odustajanje od 9. januara značilo bi poništavanje istorije"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da niko ne može spriječiti da Republika Srpska obilježi svoj 31. rođendan i naglasio da bi odustajanje od 9. januara značilo poništavanje istorije.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

"Bez obzira na sve svjetske mešetare i one koji su tražili da se od toga odustane, naši su ljudi ostali uporni i mi to moramo da poštujemo", istakao je Dodik.

On je rekao da se to administrativno ne može ukinuti jer to istorija naprosto ne priznaje.

"Devetog januara 1992. godine je donesena odluka o formiranju Srpske Republike BiH koja je nekoliko mjeseci kasnije dobila naziv Republika Srpska. Donesen je i Ustav 28. februara, a sve se desilo prije ijednog opaljenog metka na prostoru BiH, što znači da je Srpska stvorena u miru i u miru i obilježava svoj dan", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Prema njegovim riječima, šta razni administratori i mešetari o tome misle, to je njihov problem.

"Ono što je nama važno jeste da se taj dan ne može pomjeriti. Ako bi bio pomjeren samo na sljedeći dan, time bi bila poništena istorija, a mi nemamo namjeru da to činimo", poručio je Dodik.

On je rekao da ne vidi nikakvu opasnost za nekog drugog i pozvao sve druge vjere i nacije koje žive u Srpskoj da se tome pridruže.

Dodik je istakao da je želja da defile u Istočnom Sarajevu povodom 9. januara okupi ljude iz tog kraja, a ne da izaziva bilo koga u Sarajevu.

"Morbidne ideje (bošnjačkih boračkih udruženja) u Sarajevu da će spriječiti autobuse više govori o njima nego o nama", naveo je Dodik.

On je dodao da su bile nepotrebne najave protesta bošnjačkih boračkih udruženja i nevladinih organizacija u Sarajevu povodom 9. januara, a koji su i otkazani (sinoć na sastanku federalnog ministra unutrašnjih poslova Aljoše Čampare sa predstavnicima boračkih udruženja i nevladinih organizacija iz Sarajeva).

Prema njegovim riječima, očigledno je da je neko, vjerovatno pod uticajem stranaca, odlučio da ne bude barikada, ali sve i da su postavljene, defile u Istočnom Sarajevu bi bio održan.

"Učesnici su već tamo, održali su generalnu probu. Samo im nedostajemo srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i ja i mi ćemo tamo stići na vrijeme. U Srpskoj obilježavamo Dan Republike onako kako mi mislimo da to treba. Sve je organizovano tako da bude na miran i dostojanstven način", rekao je Dodik.

On je dodao da je ovaj put odlučeno da tradicionalno bude održana svečana akademija u Banjaluci, a potom i svečani prijem.

Dodik je rekao da će na dan Republike Srpske 9. januara biti u crkvi na liturgiji, kao čovjek koji to poštuje i u to vjeruje, a nakon toga će otići u Sokolac, gdje će položiti vijence i cvijeće na mjestu gdje je sahranjen znatan broj poginulih srpskih boraca, koji su dali živote za Republiku Srpsku u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

On je naveo da će u 14.00 časova prisustvovati defileu u Istočnom Sarajevu.

"U 17.00 časova biću u Višegradu, gdje će Andrićev institut povodom Dana Republike zajedno sa proslavljenim srpskim režiserom Emirom Kusturicom dodijeliti godišnje nagrade za književna djela", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, 10. januara biće u Brčkom gdje će državljani Srpske obilježiti Dan Republike.

Republika Srpska će 9. januara proslaviti Dan Republike i 31 godinu postojanja.

Republika Srpska slavi Dan Republike 9.januara jer je na taj dan 1992. godine u Sarajevu Skupština srpskog naroda u BiH donijela Deklaraciju o proglašenju Republike srpskog naroda u BiH, a koja je kasnije preimenovana u Republiku Srpsku.

Ustavni sud BiH u dva navrata je proglasio neustavnim odredbu o 9. januaru kao Danu Republike Srpske.

(Mondo/Srna)