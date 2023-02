U Republici Srpskoj se do petka, 10. februara, očekuje pretežno suvo i hladno vrijeme, posebno u noćnim i jutarnjim časovima uz umjeren do jak mraz, prognoza je Hidrometeorološkog zavoda Srpske.

Izvor: Željko Svitlica, mondo.ba

Narednih dana minimalna temperatura vazduha iznosiće od minus 16 do minus sedam, u višim predjelima i od minus 20 stepeni Celzijusovih, a maksimalna od minus četiri do tri, na jugu do šest, u višim predjelima od minus osam.

Sutra ujutro biće vrlo hladno uz umjeren, u višim predjelima jak mraz, a tokom dana hladno i sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

U mnogim predjelima temperatura će ostati ispod nule tokom cijelog dana, a uveče i tokom noći biće pretežno vedro i vrlo hladno.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od minus 14 do minus šest, u višim predjelima na istoku od minus 20, a maksimalna od minus tri do dva, na jugu do pet, u višim predjelima od minus osam stepeni Celzijusovih.

Vidi opis Do petka hladno sa jakim mrazom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 18 / 18 AD

Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, na jugu povremeno jak.

U srijedu, 8. februara, ujutru će biti hladno uz umjeren do jak mraz, a tokom dana i dalje hladno uz sunčane periode i umjerenu oblačnost. Na istoku će biti oblačnije i pretežno suvo.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od minus 14 do minus šest, na jugu do minus jedan stepen, u višim predjelima od minus 20, a maksimalna od minus tri do dva, na jugu do pet, u višim predjelima od minus osam stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 9. februara, ujutru će biti hladno uz umjeren do jak mraz. Tokom dana nastavlja se hladno vrijeme uz sunčane periode i malu do umjerenu oblačnost.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od minus 12 do minus šest, a maksimalna od minus dva do četiri, na jugu do sedam, u višim predjelima od minus šest stepeni Celzijusovih.

Postepeni porast temperature očekuje se od narednog vikenda.