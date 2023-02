U Republici Srpskoj za vikend će biti promjenljivo oblačno i hladno vrijeme sa maksimalna temperaturom vazduha od nula do sedam, na jugu do 10 stepeni, u višim predjelima od minus tri stepena Celzijusova.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Sutra ujutru biće hladno uz umjeren do jak mraz. Tokom dana se nastavlja hladno vrijeme i pretežno sunčano na jugu i sjeveroistoku. Od sjeverozapada ka jugoistoku uz umjerenu oblačnost.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, lokalno pojačan.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus 10 do minus četiri, na jugu do nule, u višim predjelima od minus 15, a maksimalna temperatura vazduha od minus dva do četiri, na jugu do sedam, u višim predjelima od minus šest.

U petak ujutro, 10. februara, biće hladno uz umjeren do jak mraz. Tokom dana se nastavlja hladno i umjereno oblačno vrijeme uz sunčane periode. Na jugu Hercegovine biće pretežno sunčano, sa malo višom dnevnom temperaturom nego prethodnih dana.

Vidi opis Kakvo će vrijeme biti za vikend? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Mondo - Haris Krhalić Br. slika: 18 18 / 18 AD

Minimalna temperatura vazduha biće od minus 10 do minus četiri, na jugu oko nula stepeni, u višim predjelima od minus 15, a maksimalna temperatura vazduha od minus dva do pet, na jugu do devet, u višim predjelima od minus četiri stepena Celzijusova.

U subotu ujutro biće hladno uz umjeren do jak mraz. Nastavlja se hladno i promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode. Poslije podneva očekuje se naoblačenje sa sjevera koje će postepeno zahvatiti većinu predjela.

Na jugu Hercegovine biće pretežno sunčano i još malo toplije nego prethodnih dana.

Vidi opis Kakvo će vrijeme biti za vikend? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 16 16 / 16

Minimalna temperatura vazduha od minus devet do minus dva, na jugu oko nule, u višim predjelima od minus 12, a maksimalna temperatura vazduha od nula do sedam, na jugu do 10, u višim predjelima od minus tri stepena Celzijusova.

U nedjelju , 12. februara, ujutru će biti oblačno i hladno, na istoku sa mješovitim padavinama. Tokom dana će se padavine postepeno premještati ka zapadu zahvatajući većinu predjela sem krajnjeg juga. Na jugu Hercegovine biće pretežno sunčano.

Minimalna temperatura vazduha od minus osam do minus jedan, na jugu oko nule, u višim predjelima od minus 10, a maksimalna temperatura vazduha od nule do sedam, na jugu do 10, u višim predjelima od minus tri stepena Celzijusova.