Banjaluka: Bez struje sutra više od 30 ulica

Mnogo ulica u Banjaluci sutra neće imati struju zbog planiranih radova na više mjesta, saopšteno je iz “Elektrokrajine”.

Izvor: Shutterstock

Kako je rečeno bez napajanja će ostati dijelovi ulica Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Bulevar Desanke Maksimović, Slobodana Kusturića, Majke Jugovića, Jovana Jančića, Koste Jarića, Milice Stojadinović Srpkinje, Sime Miljuša, Cerska, Jug Bogdana, Srpskih dobrovoljaca, Srpskih ustanika, Dr Vojislava Đede Kecmanovića, Josifa Pančića i Stevana Prvovenčanog (od 8.30 do 10), dijelovi naselja Ramići, Mišin Han, Dragočaj, Šalići i Stranjani (od 9 do 14), dio ulice Sime Miljuša, 7. februara, Kralja Aleksandra I Karađorđevića, Mire Alečković, Mlađe Ćusića i Brkovića put i dio naselja Drakulić (od 9 do 11).

Pored ovih dijelova Banjaluke bez struje će biti i dijelovi ulica Branislava Nušića, Jovice Savinovića, Kralja Tvrtka Kotromanića, Kupreška, Ljubice Mrkonjić, Ljubijskih rudara, Zore Kovačević i Blagoja Parovića, kao i dio naselja Tunjice (od 11.30 do 13.30), dijelovi ulica Davida Štrpca, Fruškogorska, Ivana Kukuljevića, Novosadska, Ranka Šipke, Leskovačka, Natalije Jović, Bože Nikolića, Branislava Nušića, Miloša Crnjanskog, Njegoševa, Rade Kondića, Ljubijskih rudara, Majevička, Milana Knežine, Marije Dimić i Ivana Gorana Kovačića (od 9.30 do 14), dijelovi ulica Petra Velikog, Sarajevska, Marije Dimić, Slavka Rodića i Isaije Mitrovića i dio naselja Stričići (od 9 do 14), a dijelovi naselja Debeljaci, Ponir i Bijeli Potok (od 13 do 14.30).