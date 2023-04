Panoramski bus od danas na ulicama Banjaluke, vožnje u aprilu besplatne (FOTO)

U susret Danu grada, prvi autobus za panoramske ture od danas je na ulicama Banjaluke.

Izvor: Grad Banja Luka

U prvoj vožnji gradonačelniku Banjaluke Drašku Stanivukoviću su se pridružili, predstavnici medijskih kuća, ali i brojni turisti.

"Presrećan sam. Banjaluka je dobila jednu novu atrakciju- prvi autobus za panormaske ture obučen u boje Banjaluke. Krase ga najljepši simboli našeg grad, kao i poruka za Dan grada: Banjaluka uvijek lijepa i zauvijek naša", poručio je gradonačelnik Draško Stanivuković.

Kako je istakao, svi građani, ali i svi turisti tokom mjeseca aprila mogu se provozati najljepšim dijelovima našeg grada potpuno besplatno, a novi panoramski autrobus voziće svaki dan.

"Ideja je bila da prva stanica bude upravo ispred Teniskog kompleksa i da se kreće najljepšim dijelovima našeg grada i da svi turisti dobiju priliku da naš grad vide iz jedne potpuno drugačije perspektive. Ovo je naš poklon našim sugrađanima i svim posjetiocima povodom Dana grada", istakao je gradonačelnik.

Kako je kazao, za vrijeme trajanja turnira Srpska Open predviđene su kraće ture, dok ćemo kasnije svakako dodati još neke lokacije, svakako namjera je da ovaj autobus bude još jedna nova turistička usluga.

Izvor: Grad Banjaluka

"Plan je svakako da autobus bude dostupan i tokom ljetnih mjeseci, s tim da će tada obući i svoje ljetnje odijelo", zaključio je on.

Turistička organizacija grada Banjaluke uključila se u ovaj projekat i defnisala rute kretanja.

"Radili smo na izradi rute kojom će ovaj autobus da saobraćaja. Nastojali smo da te rute obuhvataju najznačajnije turističke motive našeg grada, a ujedno smo se morali prilagoditi i tehničke mogućnostima u vezi sa prolaskom autobusa pojednim ulicama", kazao je Mladen Šukalo iz Turističke organizacije grada.

Kako je naveo, ruta počinje od Parka „Mladen Stojanović“, nastavlja se Ulicom kralja Petra I Karađorđevića do Kastel i tu pravi krug , zatim produžava Ulicom kralja Petra, Kozarskom, ide na Zeleni most sve do Fabrike obuće „Bema“ odnosno do stanice odakle ide Banj bus.

"Na tom potezu imamo još dvije stanice prema jugu, do nove gradske plaže i do termomineralnog izvora u Srpskim Toplicama. Kasnije, autobus se vraća opet do Beme, istočnim tranzitom, produžava dalje prema sjeveru i na toj strani imamo još jednu stanicu – Univerzitetski grad odnosno Univerzitetski centar Nikola Tesla i onda se bus vraća na početnu stanicu kod Parka", pojasnio je Šukalo