Pripremite kišobrane: U subotu svježije uz kišu i pljuskove

U BiH sutra se očekuje promjenljivo oblačno i malo svježije vrijeme, povremeno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ujutru kiša u sjevernim i istočnim predjelima, ponegdje na sjeveru biće jačih pljuskova sa grmljavinom, sredinom dana i poslije podne nestabilno uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom i uslove za lokalne nepogode, dok će na jugu biti više sunčanih perioda i toplije vrijeme uz promjenljivu oblačnost, a moguć je kratkotrajni pljusak popodne samo ponegdje.

Kasnije popodne očekuje se prestanak padavina i razvedravanje u većini predjela, a uveče će kiša ponovo početi da pada na istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernih smjerova, na jugu povremeno jak.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od 11 do 18, u višim predjelima od sedam, a dnevna od 14 do 22, na jugu do 26 stepeni Celzijusovih.

Danas su u većem dijelu BiH registrovani lokalni pljuskovi i grmljavina, a najviše sunčanog vremena je bilo na području Krajine, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica šest, Čemerno 13, Kalinovik 16, Han Pijesak 17, Gacko, Rudo i Sokolac 18, Drinić, Sarajevo i Srebrenica 20, Mrkonjić Grad i Foča 21, Doboj, Zvornik i Trebinje 22, Bileća 23, Novi Grad i Srbac 24, Banjaluka, Bijeljina, Prijedor i Neum 25, te Mostar 27 stepeni Celzijusovih.