Ljeto se ne predaje: Danas sunčano i vruće, žuto upozorenje zbog visoke temperature

U BiH će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz temperaturu vazduha do 39 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Željko Milićević, Anadolija

Žuto upozorenje na visoku temperaturu vazduha za danas je izdato za gotovo cijelu BiH, a očekuje se 39 stepeni Celzijusovih.

"Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, starijim ili vrlo mladim", objavljeno je na sajtu Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U Republici Srpskoj upozorenje je izdato za period od 11.00 do 19.00 časova za banjalučku, prijedorsku i trebinjsku regiju gdje će temperatura vazduha biti između 32 i 36 stepeni, a za fočansku i višegradsku od 11.00 do 18.00 časova.

U svim regijama u Republici Srpskoj prognozirana je temperatura vazduha od 32 do 35 stepeni, osim za višegradsku, gdje će biti do 36 stepeni.

U Federaciji BiH za regije Bihaća, Sarajeva, Mostara i Tuzle upozorenje je izdato za period do 17.00 časova.

Prognozirana temperatura vazduha u regijama Bihać i Sarajevo biće do 33 stepena, u tuzlanskoj regiji do 34, a na prostoru Mostara do 39 stepeni Celzijusovih.

Na istoku će tokom popodneva doći do umjerenog razvoja oblaka koji samo ponegdje može donijeti slabu prolaznu kišu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, na jugu i na planinama vjetar povremeno jak.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Sokolac 14, Han Pijesak 16, Sarajevo, Mrkonjić Grad, Rudo i Čemerno 17, Tuzla i Bileća 18, Zenica i Novi Grad 19, Prijedor 20, Banjaluka i Doboj 21, Bijeljina 22, Neum 27 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se jutros odvija nesmetano na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/, magle ima u kotlinama, a mogući su i odroni pa se vozačima savjetuje oprez, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Obustava saobraćaja od naselja Kola do Stričića biće sutra i u srijedu, 23. avgusta, na poligonu Manjača zbog izbođenja bojevog gađanja. Vozila tim putem neće moći saobraćati u periodu od 9.00 do 18.00 časova.

Izmjene u saobraćaju su na dionicama na kojima se izvode radovi i gdje prolazak reguliše privremena saobraćajna signalizacija.

U toku su radovi na izgradnji auto-puta na području Doboja, auto-pute Banjaluka-Prijedor, na odmaralištu Lužani zapad na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na magistralnim putevima na području Han Pijeska, od Han Pijeska do Sokoca, Rudice-Novi Grad, u Prijedoru, Foča-Goražde u mjestu Filipovići, Gradiška-Nova Topola-Klašnice, Žegulja-LJubinje, kao i Brod na Drini-Šćepan Polje.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se odvija usporeno.

Radovi se izvode na regionalnom putu Stanari-Rudanka, a vozila se preusmjeravaju na alternativne putne pravce Razboj-Gornja Vijaka-Derventa-Doboj i Razboj-Tedin Han-Doboj.

Zbog oštećenja mosta preko rijeke Bukovice u mjestu Gornji Podgradci i oštećenja mosta preko rijeke Jablanice u mjestu Sovjak na lokalnim putevima, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na alternativne putne pravce.

Izmjene u saobraćaju zbog radova su i na regionalnom putu Rača-Vršani, Prijedor-Stara Rijeka na granici sa FBiH, Stari Ugljevik-Glavičice, kao i na dionici Ukrina-Gornja Vijaka.

Zbog radova na dionici regionalnog puta Brčko-Cerik /Bukvičko brdo/ saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce Cerik-Lončari-Brčko, za putnička vozila Donja Skakava-Ulice-Vitanovići.

U FBiH počeli su radovi na polaganju završnog sloja asfalta na dionici magistralnog puta Bihać-Kamenica, zbog čega će se od 7.00 do 19.00 časova saobraćaj u narednih nekoliko dana obustavljati i preusmjeravati na obilaznicu Bihać-Vrkašić-Kamenica.

Sporije zbog radova vozi se magistralnim putevima Ripač-Dubovsko, Vitez-Nević Polje, Semizovac-Olovo i Kiseljak-Busovača, kao i na ulazu u Bugojno iz smjera Rostova, u Kladnju iz smjera Olova, te na području Stoca i Hadžića.

Na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Velika Kladuša, Izačić i Hum pojačan je intezitet saobraćaja na izlazu iz BiH.

(Srna/Mondo)