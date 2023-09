Heroji u plavom: Sarajevski policajci tri kilometra na leđima nosili čovjeka kojem je pozlilo

"Njihova fizička sprema je bila impresivna, izgledali su kao američki marinici"

Krajem avgusta dvojica policajaca su pokazala da građani Sarajeva mogu u svakom trenutku računati na heroje u plavom.

Na adresu Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) stigla je pozitivna priča o akciji spašavanja osobe kojoj je pozlilo, a koju su objavili na svojoj Facebook stranici.

Građanin koji je poslao svoje pismo zahvale, bio je svjedok ovog događaja koji je želio zahvaliti policajacima na požrtvovanosti.

"U moru informacija koje dolaze do vas želio bih vam prenijeti jednu vrlo lijepu vijest o vašim službenicima (policajcima). Svjedok sam vrlo teške situacije na vodopadu Skakavac. U subotu 26. avgusta 2023. u 18 sati jednoj osobi je teško pozlilo na pješačkoj stazi. Zvao sam Hitnu pomoć, koja je obavijestila policiju i GSS. Vozilo Hitne pomoći je došlo do tačke do koje ide automobil, međutim osoba kojoj je trebalo ukazati pomoć je bila preko tri kilometra od te tačke i pripadnici Hitne pomoći nisu išli dalje. Prva ekipa koja je došla do unesrećenog su bili vaši policajci - Kemal i Nezir", stoji u pismu.

Svjedok ovog događaja dalje navodi da je već bilo kasno, te da pripadnici GSS-a nisu bili blizu, ali su policajci s rečenicom "ne možemo čekati GSS, mrak i gledati čovjeka kojem je sve lošije i lošije", uzeli osobu i doslovno na leđima nosili prema tački gdje je čekala Hitna pomoć.

"Njihova fizička sprema je bila impresivna, izgledali su kao američki marinici sa bosanskih duhom. Osoba kojoj su pomogli je hitno operisana i trenutno se oporavlja. Ovim putem iskazujemo javnu zahvalu našim hrabrim i odvažnim službenicima na odgovornom i humanom činu", naveo je građanin.

