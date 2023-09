Ljeto ne posustaje: Sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena

U BiH će danas biti pretežno sunčano i toplo vrijeme uz umjerenu oblačnost, a poslije podne uz razvoj oblačnosti ponegdje na zapadu i u centralnim predjelima može biti kratkotrajnih pljuskova.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Najviša temperatura vazduha biće od 28 do 34, u višim predjelima od 24 stepena Celzijusova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, uglavnom zapadnih smjerova.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava pretežno vedro vrijeme.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Sokolac osam, Gacko, Bugojno 11, Rudo, Han Pijesak, Čemerno 12, Bileća, Livno, Sarajevo 13, Mrkonjić Grad, Zenica 14, Banjaluka, Novi Grad 15, Bijeljina, Doboj, Tuzla 16, Bihać 17, Trebinje 18, Mostar 19 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ saobraćaj se odvija nesmetano, a zastoji su mogući na mjestima gdje se izvode radovi, saopšteno je jutros iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Zbog radova na mostu "Bogdanovac" izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Gradiška-Banjaluka i postavljena je saobraćajna signalizacija koja će do 15. novembra 2023. godine, do kada su i predviđeni radovi, regulisati saobraćaj.

Na dionici puta Foča-granica sa FBiH, u mjestu Filipovići, završeni su radovi na sanaciji klizišta i saobraćaj se odvija normalno.

Zbog bušenja i miniranja na kamenolomu "Šahin Kamen" do kraja mjeseca dolazi do privremene obustave saobraćaja na dionici regionalnog puta Doboj-Maglaj, u dobojskom mjestu Trbuk, u periodu između 11.00 i 15.00 časova,na način da će radovi trajati u toku jednog dana do 15 minuta.

U toku su radovi na izgradnji auto-puta na području Doboja i auto-puta Banjaluka-Prijedor, te na odmaralištu Lužani zapad na auto-putu Gradiška-Banjaluka, zatim na magistralnim putevima na području Han Pijeska, od Han Pijeska do Sokoca, na dionici Rudice-Novi Grad, u Prijedoru, te pravcima Gradiška-Nova Topola-Klašnice i Brod na Drini-Šćepan Polje.

Na regionalnom putu Stanari-Rudanka produženi su radovi na sanaciji klizišta u LJeskovim vodama, a vozila se i dalje preusmjeravaju na alternativne putne pravce Razboj-Gornja Vijaka-Derventa-Doboj i Razboj-Tedin Han-Doboj.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se odvija usporeno.

Zbog oštećenja mosta preko rijeke Bukovice u mjestu Gornji Podgradci i oštećenja mosta preko rijeke Jablanice u mjestu Sovjak na lokalnim putevima, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na alternativne putne pravce.

Izmjene u saobraćaju zbog radova su i na regionalnom putu Rača-Vršani, Prijedor-Stara Rijeka na granici sa FBiH, Stari Ugljevik-Glavičice, kao i na dionici Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH na magistralnom putu na ulazu u Hadžiće zatvorena je jedna traka, pa se na ovom lokalitetu saobraća uz regulaciju semafora. Za ulazak u Hadžiće koriste se alternativni pravci.

U toku su radovi na tranzitu u Sarajevu, od kružnog toka u Hrasnom do skretanja za Vraca, zbog čega se svakim danom, osim nedjelje, od 7.00 do 16.30 časova saobraća usporeno, jednom trakom.

Zbog radova sporije se vozi na magistralnim putevima: Modriča-Gradačac, Semizovac-Olovo-Kladanj, Bugojno-Kupres, Vitez-Nević Polje, Ripač-Dubovsko, kao i na ulazu u Bugojno iz smjera Rostova.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.

(Srna/Mondo)