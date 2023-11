U FBiH uvode zajedničke policijske uniforme, negoduju kantoni sa hrvatskom većinom (FOTO)

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Uredbu o jedinstvenim policijskim uniformama svih policijskih službenika na području ovog entiteta. Ovom uredbom se propisuje izgled uniformi koje će nositi svi pripadnici policijskih snaga u ovom entitetu.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Odluka o jedinstvenoj policijskoj uniformi u Federaciji BiH uprkos nesuglasicama usvojena je jednoglasno. Jednoobrazna uniforma podrazumijeva isti sadržaj, opis, skicu, boju, oznaku i druge elemente.

U Kantonu Sarajevu su zadovoljni ovom Uredbom, objavio je BHRT. Naime, kako navode, policijski službenici na nivou Federacije će napokon biti isti, što pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo smatraju velikim uspjehom.

"Ustavom Federacije BiH propisana su nadležnosti županija. Jedna od nadležnosti županija propisanih ustavom Federacije BiH jeste uspostava i nadzor policijskih snaga koje nose jedinstvene policijske uniforme sa županijskim obilježjima", kaže načelnik PU Posušje Damir Čutura.

No ipak, u Zapadno-hercegovačkom, Hecegovačko-neretvanskom, Posavskom i Kantonu 10 (Livanjskom) negoduju zbog obilježja Federalnog MUP-a, za koje navode da nisu u skladu s federalnim i kantonalnim ustavima.

"Primjeniti Uredbu koja je usvojena u onom obliku, mi možemo samo u onom dijelu koja se tiče tehničkog opisa svakog pojedinog dijela odore, koje duže policijski službenici", navodi ministar unutrašnjih poslova Livanjskog kantona Mario Lovrić.

"Ono što je najvažnije za mene kao ministra unutrašnjih poslova KS je da je ta Uredba usvojena i da je ta Uredba, koliko sam ja informisan iz procesa koji je prethodio tome. Duže vrijeme je trajao taj proces i on je iniciran od strane struke, policijskih komesara prvenstveno, koji su tražili da se Uredbom reguliše to da oprema bude, uniforma bude kvalitetna. To je najvažnija karakteristika ove Uredbe i ja sam zadovoljan što se tiče toga", ističe ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica.

Uprkos nesuglasicama, iz Federalnog MUP-a poručuju, ova odluka je prihvaćena jednoglasno.

"Ovom prilikom bih da se zahvalim svim komesarima. Pokazali su da su profesionalci, to znači, svi komesari iz svih kantona pokazali su da su profesionalci. Njihov prijedlog je bio da se ipak da prednost struci i data je prednost struci. Tako da je u potpunosti sve ispoštovano. Sad normalno, sad neko pokušava malo politikanstva, znate mi se ne slažemo, slažemo. Nema se šta ko slagati, to je završena priča", navodi federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak.

Iako predstavnici pojedinih kantona ističu kako federalna obilježja na desnom rukavu uniforme definirana uredbom nisu u skladu s ustavom, odluka je ipak objavljena u Službenim novinama. Uskoro bi trebao početi i proces javne nabavke, ali neizvjesno je da li će MUP ovih kantona, i na koji način, provesti ovu odluku u praksi.

(BHRT)