Opasnost od nasilja: Zabranjeni skupovi u Banjaluci i Mrkonjić Gradu povodom 25. novembra

Policijska uprava Banjaluka donijela je rješenje o zabrani javnog skupa u organizaciji Gradske organizacije SDP BiH koji je trebalo da se održi 25. novembra 2023. godine sa početkom u 10 sati u Banjaluci.

Skup je trebalo da se održi povodom obilježavanja ZAVNOBIH i tzv. Dana državnosti BiH.

Iz policije su naveli kako su razlog zabrane negativne reakcije u javnosti i procjene da bi moglo doći do nasilja.

“Policijska uprava je rješenje donijela nakon analize svih bezbjednosnih aspekata i okolnosti ovog javnog skupa, imajući u vidu da je proteklih dana u vezi sa ovim javnim skupom bilo mnogo negativnih rekacija, kao i operativne informacije da se građani od strane pojedinaca javno pozivaju na masovno okupljanje u cilju sprečavanja održavanja ovog javnog skupa”, istakli su u PU Banjaluka.

Dodaje se da je procijenjeno da postoji realna mogućnost da na ovom javnom skupu “može doći do većeg ugrožavanja ljudi i imovine, te do ozbiljne opasnosti od nasilja ili do narušavanja javnog reda i mira u većem obimu”.

Vojin Mijatović, potpredsjednik SDP BiH, objavio je prije nekoliko dana da će se treću godinu za redom održati svečanu akademiju “povodom godišnjice ZAVNOBIH-a i Dana državnosti Bosne i Hercegovine”, a događaj je planiran za 12 sati u hotelu Marriot u Banjaluci. Danas za naš portal nije mogao komentarisati posljednju zabranu koju je donijela PU Banjaluka.

Zabranjen i skup SABNOR-a BiH u Mrkonjić Gradu

Policijska uprava Mrkonjić Grad danas je takođe donijela rješenje o zabrani javnog skupa u organizaciji SABNOR-a BiH, koji je tradicionalno trebalo da se održi 25. novembra Mrkonjić Gradu.

Uporedo je doneseno i rješenje o zabrani javnog skupa u organizaciji Opštinske boračke organizacije Mrkonjić Grad planirano za isti dan.

Iz policije je saopšteno da su rješenja donijeli nakon analize bezbjednosnih aspekata i okolnosti ovih javnih skupova.

“Imajući u vidu da je isti dan na istom mjestu najavljen skup SABNOR-a BiH i Opštinske boračke organizacije Mrkonjić Grad cijenimo da zbog okupljanja većeg broja učesnika i posjetilaca najavljenih skupova, organizovanih od strane organizacija koje imaju različita programska opredjeljenja, postoji stvarna opasnost da bi njihovim održavanjem bila ugrožena bezbjednost ljudi i imovine i da bi došlo do ozbiljne opasnosti od nasilja ili narušavanja javnog reda i mira u većem obimu”, saopšteno je iz policije u Mrkonjić Gradu.

