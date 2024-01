Preminuo poznati banjalučki doktor Dragan Danelišen

U Banjaluci je danas u 82. godini preminuo akademik Dragan Danelišen, osnivač i dugogodišnji načelnik Dječje hirurške klinike Kliničkog centra Banjaluka.

Izvor: RTRS

Komemorativni skup održaće se u prostorijama ANURS-a u petak u 11 časova, a sahrana istog dana na Novom groblju u Vrbanji u 14 časova.

Akademik Dragan Danelišen rođen je u Banjaluci 14. jun 1941. godine, gdje je završio osnovnu školu i realnu Gimnaziju.

Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1966. godine. Specijalistički ispit iz opšte hirurgije položio je 1974. u Zagrebu, a specijalistički ispit iz dječje hirurgije 1985. u Beogradu.

Magistarski rad Posttraumatska splenektomija i njen učinak na serumske imunoglobuline u korelaciji s T i B limfocitima odbranio je u Zagrebu 1986, a doktorsku disertaciju Imunološka opravdanost i hirurške mogućnosti očuvanja povređene slezene odbranio je 1989. na Medicinskom fakultetu u Banjaluci.

Stručno se usavršavao u Ljubljani, Beogradu i Zagrebu, kao i u Italiji, SAD, Јapanu i Francuskoj. Za asistenta biran je 1967. na Farmakološkom fakultetu u Zagrebu (na predmetu Fiziologija) i 1978. na Medicinskom fakultetu u Banjaluci (na predmetu Hirurgija sa ratnom hirurgijom), gdje je kasnije biran u zvanje docenta (1989), vanrednog profesora (1996), redovnog profesora (2004) i profesora emeritusa (2009).

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu izabran je 1999. za mentora specijalističkog staža iz hirurgije i dječje hirurgije, a od 2002. mentor je specijalističkog staža iz hirurgije, dječje hirurgije i sportske medicine u Republici Srpskoj.

Bio je rektor Panevropskog univerziteta Apeiron, Banjaluka (2006–2010). Osnivač je i dugogodišnji načelnik Dječje hirurške klinike Kliničkog centra Banjaluka.

Za dopisnog člana ANURS-a izabran je 2008, a za redovnog člana 2012. godine. Od 2017. sekretar je Odjeljenja medicinskih nauka pri ANURS-u.

Autor je 13 knjiga i 147 radova (2018). Autor je i knjiga o stradanju djece u ratu 1992–1995. u BiH, pisanih dvojezično: Ko njih pita (Who asks them), Banja Luka 1995, i Pokidani pupoljci (The plucked buds), Sarajevo 2002. Član je Američke asocijacije dječjih hirurga, Azijske federacije proktologa, Asocijacije francuskih hirurga, Udruženja dječjih hirurga Srbije, Evropske mreže sportskih nauka, obrazovanja i zapošljavanja.

Bio je član jugoslovenske reprezentacije u atletici (1962), rukometaš, jedriličar i motorni pilot, a pored toga i klupski ljekar Bokserskog kluba Slavija i ljekar boksera Marijana Beneša u njegovim profesionalnim nastupima.

Dobitnik je priznanja: "Zlatni Hipokrat" Saveza zdravstvenih radnika Јugoslavije (1990); Zlatna plaketa za inauguraciju originalne hirurške metode: Local Application of Oxygen in Treatment of Anaerobic Infection of Extraperitoneal Rectal Segment War Wounds, Asian Federation of Coloproctology (Seul 1995); Srebrna plaketa povodom 50-godišnjice osnivanja Atletskog saveza BiH (1998); Zlatni grb grada Banje Luke za izuzetan doprinos i uspjeh u oblasti medicine, obrazovanja i sporta (2016); Plaketa Atletskog saveza RS, povodom 25-godišnjice osnivanja, kao prvom predsjedniku Saveza (2017).

