Novi vandalizam u banjalučkom parku: Uništeni rekviziti na dječijem igralištu

U Parku "Mladen Stojanović" u Banjaluci na meti nesavjesnih pojedinaca ili više njih opet su se našli rekviziti na dječijem igralištu.

Izvor: Grad Banja Luka

Povodom ovog vandalizma, Grad Banjaluka i ovom prilikom apeluje na sve sugrađane da čuvaju zajedničku imovinu.

"Zajedničkim čuvanjem naših igrališta mališani će imati bezbjedna mjesta za igru, te još jednom apelujemo da se sva igrališta i javni prostori predviđeni za okupljanje i igru čuvaju, a u slučaju vandalizma Grad će i ubuduće biti prinuđen da traži sankcije za nesavjesne pojedince", navode iz Grada.

Dodaju da će ovaj posljednji slučaj vandalskog ponašanja biti prijavljen Policijskoj upravi Banjaluka s obzirom na to da je ovaj prostor pod video nadzorom.

Takođe, na novoizgrađenom igralištu u Parku "Mladen Stojanović" i krajem prošle godine je oštećena trampolina, te izvaljena ljuljaška za djecu sa invaliditetom.

Kako bi se u što većoj mjeri spriječilo ovakvo djelovanje nesavjesnih pojedinaca, pooštrene su i kazne za vandalizam i uništavanje gradske imovine.

Odluka o povećanju novčanih kazni sa 100 KM na iznose od 1.000 KM do 3.000 KM donesena je prošle godine. Prema toj Odluci, umjesto 100 KM, koliko je do tada iznosila kazna za ispisivanje grafita, povećana je i iznosi od 1.000 do 3.000 KM, dok je za uništavanje gradske imovine i komunalne opreme kazna od 2.000 do 3.000 KM.