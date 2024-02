Upozorenje RHMZ-a: Najavljen jak olujni vjetar, pojedine dijelove Srpske očekuje obilna kiša

U Republici Srpskoj od danas do subote, 24. februara, duvaće olujni vjetar, dok će tokom vikenda u Hercegovini biti i obilnih padavina usljed kojih su mogući porast bujičnih vodotokova i problemi sa oticanjem vode u urbanim zonama

Izvor: Shutterstock

Danas su udari vjetra od 70 kilometara na čas mogući u višim predjelima na zapadu, na istoku i jugu do 60 kilometara na čas, a od 30 do 40 kilometara na čas u Semberiji i Posavini, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra će biti vjetrovito uz jak i olujni vjetar koji će ponegdje u Krajini biti i 80 kilometara na čas, a udari od 40 kilometara na čas očekuju se na sjeveroistoku, odnosno u Semberiji i Posavini, dok će na jugu i zapadu biti do 70 kilometara na čas.

Tokom noći i ujutru u subotu, 24. februara, očekuje se jak do olujni vjetar, koji će početi da slabi na sjeveru, a do sredine dana i u ostalim predjelima, a tog dana očekuju se udari do 80 kilometara na čas na jugu i zapadu Republike Srpske, a od 30 kilometara na čas na sjeveru Srpske.

Sutra uveče padavine će jačati u Hercegovini, gdje će u subotu i nedjelju, 24. i 25. februara, biti i obilne - očekuje se od 80 do 120 litara kiše po metru kvadratnom, lokalno i do 150.

"U ostalim predjelima se očekuje znatno manja količina padavina", napomenuli su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Federalni hidrometeorološki zavod je za područje BiH izdao narandžasto upozorenje za sutra od 6.00 do subote do 10.00 časova zbog južnog vjetra - očekuju se udari od 40 do 60 kilometara na čas, na visoravnima i planinama od 60 do 80 kilometara na čas.

Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije, treba biti spreman na smetnje, te na strukturalna oštećenja i rizik za povrede od iščupanih stabala i krhotina koje nosi vjetar, a mogući su i prekidi u snabdijevanju električnom energijom.